UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り小動き、リスク回避で一時4カ月ぶり低水準

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 14日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 101*20.00 2.4233% ) 前営業日終 101*13.50 2.4330% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 100*03.50 1.6130% ) 前営業日終 100*02.50 1.6160% 値 5年債(指標銘柄) 17時05分 101*04.50 1.1378% 前営業日終 101*05.50 1.1310% 値 2年債(指標銘柄) 16時43分 100*09.25 0.7261% 前営業日終 100*09.75 0.7180% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月 168*30.00 168*25.00 限 Tノート先物9月 131*25.00 131*24.50 限 米金融・債券市場では、国債利回りが一時4カ月ぶりの低水準をつけた後、小動きと なった。朝方発表された米指標は予想を上回ったが、英国の欧州連合(EU)離脱問題を めぐる根強い懸念がその影響を相殺した。 足元の英世論調査では離脱派が勢いを増しており、世界的に安全資産とされる国債市 場に資金が流入した。独10年債 利回りはこの日初めてゼロを割り込み、 過去最低となるマイナス0.03%に低下した。 日英国債の利回りもそろって過去最低を更新、英10年債 は1.131 %、日本の10年物国債 はマイナス0.168%をつけた。 米10年債利回りも序盤の取引で2月11日以来の水準に低下したが、その後発表さ れた米小売売上高が最近の雇用の伸び急減速にもかかわらず景気加速を示唆する内容とな ったことで、利回りはやや戻した。 5月の米小売売上高は前月比0.5%増と、予想の0.3%を上回る伸びとなった。 また5月の輸入物価指数も前月比1.4%上昇と、2012年3月以来4年2カ月ぶりの 大幅なプラスとなった。 終盤の取引で、米10年債 は1/32高。利回りは1.613%、一時 は1.567%まで低下した。 イールドカーブもフラット化し、2・10年物国債の利回り格差は2007年11月 以来の水準に縮小した。 RBS証券の米州戦略部門責任者、ジョン・ブリッグス氏は、EU離脱の是非を問う 英国民投票を来週に控え、米指標が多少上振れしても動きづらい状況にあると指摘。 投資家は6月利上げの可能性を完全に排除しており、英投票結果が金融市場に多大な 影響を及ぼす可能性がある中で、15日公表の米連邦公開市場委員会(FOMC)声明の トーンを踏まえ投資家が大掛かりな取引を行う公算は小さいと予想した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.50 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 9.75 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread -2.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -13.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -48.50 (unch)