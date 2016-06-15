TOP NEWS* 海外トップニュース（15日）

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［１５日 ロイター］ - ◆海外トップニュース > 中国市場に期待、上海ディズニーの拡充も＝米ディズニーＣＥＯ > ブレグジットの影響、既に金融市場で見られる＝英財務相 > 中国5月新規人民元建て融資は9855億元に増加、Ｍ２伸び率は鈍化 > ハンガリー6財団の活動注視、財政ファイナンスを懸念＝ＥＣＢ総裁 > 英財務相、ＥＵ離脱なら緊縮策導入と言明 与党の一部は反発 > 中国企業の外貨建て債務管理を改革へ＝外為当局 > ギリシャ中銀、16年成長率マイナス0.3％と予想 下期はプラスに > 米エクソンとＢＨＰビリトン、豪エネルギー資産の売却検討

> 〔情報ＢＯＸ〕中国株採用見送り、ＭＳＣＩが指摘する問題点 > 〔情報ＢＯＸ〕ブレグジット問題、離脱派と残留派の主な主張 > 〔ＦＥＤフォーカス〕ゼロ近辺にとどまる中立金利、利上げの制約に > 〔ＥＣＢフォーカス〕独国債利回りマイナスで迫りくる資産買い入れの限界 > 〔ＩＢウオッチャー〕「ロッテ問題」が暴く財閥ガバナンスの闇、韓国ＩＰＯ市場に暗雲 > 〔ＩＢウオッチャー〕株価低迷する買収標的企業、ファンドの収益機会に > 〔アングル〕新興ＥＶメーカー、中国マネー後ろ盾にテスラに挑む > 〔アングル〕上海ディズニーランド16日開園、中国風の演出で集客狙う > 〔BREAKINGVIEWS〕中国株採用見送り、市場整備のインセンティブに > 〔ロイターサミット〕ドイツ銀行、香港とシンガポールで富裕層向け事業開始へ > 〔ロイターサミット〕英スタンチャート、中国でのＰＢ事業立ち上げを来年検討 > 〔ロイターサミット〕北米の高級不動産市場、富裕層の投資意欲は依然旺盛＝シティ > 〔ファンドビュー〕米資産運用会社、出遅れ感強い小型株への投資を拡大

> 英失業率、2─4月は2005年以来の低水準 賃金の伸び予想上回る > 中国5月新規人民元建て融資は9855億元に増加、Ｍ２伸び率は鈍化 > 4月のユーロ圏貿易黒字、275億ユーロに拡大 > マイナス利回りのユーロ建て社債、残高が大幅増加＝トレードウェブ > 英国経済から「現実に」資金が流出＝オズボーン財務相

> フランスの5月ＣＰＩ、前年比＋0.1％に上方改定 > ギリシャ中銀、2016年成長率をマイナス0.3％と予想 > アイルランド国債、対独国債利回り格差が拡大 英国民投票控え > 中国の債務リスクは小さい、企業債務への対応は必要＝エコノミスト > 中国主席、ポーランドなど3カ国訪問へ > 仏アレバが組織再編、核燃料事業は仏政府が3分の2の持ち分維持へ > ダイムラー、ロシア初の乗用車工場を検討 > リオ五輪によるジカ熱の拡大リスク、「非常に低い」＝ＷＨＯ > 中国、北朝鮮向け禁輸拡大 軍民両用製品が対象 > ロスネフチＣＥＯ、エネルギー市場シェア争奪戦の激化を予想 > 英ロールスロイス、従業員に書簡 「ＥＵ残留が望ましい」 > スウェーデンＨ＆Ｍ、5月売上高は9％増 予想若干下回る > スペインのインディテックス、2─4月純利益6％増 予想上回る

> インドのＧＳＴ導入、州政府との合意得られず足踏み状態 > インドネシア、5月の貿易黒字が縮小 ラマダン前に輸入が活発 > 5月のマレーシアＣＰＩ、前年比＋2.0％にやや鈍化 予想と一致 > シンガポール中銀のエコノミスト調査、16・17年の成長予想引き下げ > アリアンツ、キャットボンド取引にブロックチェーン活用

> 中国人民銀、外貨準備管理上の潜在的リスク払拭へ＝総裁補佐 > 〔ＩＦＲ〕大手米銀のエネルギー融資、損失はＷファーゴが最大か＝報告 > ロシアのハッカー集団が米民主党のシステムに侵入、情報盗む > Ａ株含まない指数は「不完全」、ＭＳＣＩ決定受け中国当局が主張 > 米原油先物が3週間ぶり安値、在庫増やブレグジット懸念が重し う > 中国の小売売上高、年内は安定した伸びに━商務省＝新華社 > ドイツと中国、アフリカやアジアでビジネス機会探る方針＝関係筋 > 人民元が5年超ぶり安値、基準値の元安設定や中国Ａ株の不採用受け > メキシコ中銀、利上げ判断でジレンマ 通貨安と資本流出加速 > 中国人投資家、英国民投票で不動産投資手控え＝調査 > 米ディズニー中国取引先の労働環境を人権団体が批判、低賃金や労災リスクなど > 米民主党の最終予備選、クリントン氏が首都ワシントンで勝利 > ガスプロム、中国のガス消費倍増を予測

> 〔ファンドビュー〕英国のＥＵ離脱派、実際の投票では敗北へ＝ガンドラック氏 > 〔海外規制フラッシュ〕ＥＵがＭＭＦ新規則で合意＝委員 > ベネズエラの石油生産が減少、経済危機が石油産業直撃 > フロリダ乱射容疑者の妻訴追へ、計画通報しなかった疑い＝捜査筋 > 韓国、ＭＳＣＩ先進国株指数への採用は短期的に困難＝ＦＳＣ幹部 > 米原油在庫は予想外の増加＝ＡＰＩ週間統計 > ＮＺ経常収支、第1四半期は黒字に転換 観光業好調で > EXCLUSIVE-ベネズエラ、中国と融資返済猶予を交渉＝関係筋 > ＭＳＣＩが再び見送り、中国Ａ株のグローバル新興国株指数組み入れ > ＶＷ親会社ポルシェ、配当阻止めぐり20日に協議＝関係筋

> 〔ファンドビュー〕中銀は制御不能に、投資家の信頼失墜＝ガンドラック氏 > 英サン紙報道の世論調査、ＥＵ残留派のリードが1ポイントに縮小 > トランプ氏支持率、乱射事件受けクリントン氏との差が縮小＝調査 > 韓国5月輸入物価は前年比‐5.1％、マイナス幅は14年3月以降で最小 > 米ツイッター、独サウンドクラウドに7000万ドル投資＝リコード > *TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（15日）