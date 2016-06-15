TOP NEWS* 海外トップニュース（15日）

(海外トップニュースは適宜、最新のニュースを反映したものに更新して配信します)
* ジャンル別の海外ニュースは関連コンテンツでご覧ください
* アプリで最新記事をご覧になる場合は reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/topnews をクリックして下さい
［１５日 ロイター］ - ◆海外トップニュース > 中国市場に期待、上海ディズニーの拡充も＝米ディズニーＣＥＯ > ブレグジットの影響、既に金融市場で見られる＝英財務相 > 中国5月新規人民元建て融資は9855億元に増加、Ｍ２伸び率は鈍化 > ハンガリー6財団の活動注視、財政ファイナンスを懸念＝ＥＣＢ総裁 > 英財務相、ＥＵ離脱なら緊縮策導入と言明 与党の一部は反発 > 中国企業の外貨建て債務管理を改革へ＝外為当局 > ギリシャ中銀、16年成長率マイナス0.3％と予想 下期はプラスに > 米エクソンとＢＨＰビリトン、豪エネルギー資産の売却検討
> 〔情報ＢＯＸ〕中国株採用見送り、ＭＳＣＩが指摘する問題点 > 〔情報ＢＯＸ〕ブレグジット問題、離脱派と残留派の主な主張 > 〔ＦＥＤフォーカス〕ゼロ近辺にとどまる中立金利、利上げの制約に > 〔ＥＣＢフォーカス〕独国債利回りマイナスで迫りくる資産買い入れの限界 > 〔ＩＢウオッチャー〕「ロッテ問題」が暴く財閥ガバナンスの闇、韓国ＩＰＯ市場に暗雲 > 〔ＩＢウオッチャー〕株価低迷する買収標的企業、ファンドの収益機会に > 〔アングル〕新興ＥＶメーカー、中国マネー後ろ盾にテスラに挑む > 〔アングル〕上海ディズニーランド16日開園、中国風の演出で集客狙う > 〔BREAKINGVIEWS〕中国株採用見送り、市場整備のインセンティブに > 〔ロイターサミット〕ドイツ銀行、香港とシンガポールで富裕層向け事業開始へ > 〔ロイターサミット〕英スタンチャート、中国でのＰＢ事業立ち上げを来年検討 > 〔ロイターサミット〕北米の高級不動産市場、富裕層の投資意欲は依然旺盛＝シティ > 〔ファンドビュー〕米資産運用会社、出遅れ感強い小型株への投資を拡大
> 英失業率、2─4月は2005年以来の低水準 賃金の伸び予想上回る > 中国5月新規人民元建て融資は9855億元に増加、Ｍ２伸び率は鈍化 > 4月のユーロ圏貿易黒字、275億ユーロに拡大 > マイナス利回りのユーロ建て社債、残高が大幅増加＝トレードウェブ > 英国経済から「現実に」資金が流出＝オズボーン財務相
> フランスの5月ＣＰＩ、前年比＋0.1％に上方改定 > ギリシャ中銀、2016年成長率をマイナス0.3％と予想 > アイルランド国債、対独国債利回り格差が拡大 英国民投票控え > 中国の債務リスクは小さい、企業債務への対応は必要＝エコノミスト > 中国主席、ポーランドなど3カ国訪問へ > 仏アレバが組織再編、核燃料事業は仏政府が3分の2の持ち分維持へ > ダイムラー、ロシア初の乗用車工場を検討 > リオ五輪によるジカ熱の拡大リスク、「非常に低い」＝ＷＨＯ > 中国、北朝鮮向け禁輸拡大 軍民両用製品が対象 > ロスネフチＣＥＯ、エネルギー市場シェア争奪戦の激化を予想 > 英ロールスロイス、従業員に書簡 「ＥＵ残留が望ましい」 > スウェーデンＨ＆Ｍ、5月売上高は9％増 予想若干下回る > スペインのインディテックス、2─4月純利益6％増 予想上回る
> インドのＧＳＴ導入、州政府との合意得られず足踏み状態 > インドネシア、5月の貿易黒字が縮小 ラマダン前に輸入が活発 > 5月のマレーシアＣＰＩ、前年比＋2.0％にやや鈍化 予想と一致 > シンガポール中銀のエコノミスト調査、16・17年の成長予想引き下げ > アリアンツ、キャットボンド取引にブロックチェーン活用
> 中国人民銀、外貨準備管理上の潜在的リスク払拭へ＝総裁補佐 > 〔ＩＦＲ〕大手米銀のエネルギー融資、損失はＷファーゴが最大か＝報告 > ロシアのハッカー集団が米民主党のシステムに侵入、情報盗む > Ａ株含まない指数は「不完全」、ＭＳＣＩ決定受け中国当局が主張 > 米原油先物が3週間ぶり安値、在庫増やブレグジット懸念が重し う > 中国の小売売上高、年内は安定した伸びに━商務省＝新華社 > ドイツと中国、アフリカやアジアでビジネス機会探る方針＝関係筋 > 人民元が5年超ぶり安値、基準値の元安設定や中国Ａ株の不採用受け > メキシコ中銀、利上げ判断でジレンマ 通貨安と資本流出加速 > 中国人投資家、英国民投票で不動産投資手控え＝調査 > 米ディズニー中国取引先の労働環境を人権団体が批判、低賃金や労災リスクなど > 米民主党の最終予備選、クリントン氏が首都ワシントンで勝利 > ガスプロム、中国のガス消費倍増を予測
> 〔ファンドビュー〕英国のＥＵ離脱派、実際の投票では敗北へ＝ガンドラック氏 > 〔海外規制フラッシュ〕ＥＵがＭＭＦ新規則で合意＝委員 > ベネズエラの石油生産が減少、経済危機が石油産業直撃 > フロリダ乱射容疑者の妻訴追へ、計画通報しなかった疑い＝捜査筋 > 韓国、ＭＳＣＩ先進国株指数への採用は短期的に困難＝ＦＳＣ幹部 > 米原油在庫は予想外の増加＝ＡＰＩ週間統計 > ＮＺ経常収支、第1四半期は黒字に転換 観光業好調で > EXCLUSIVE-ベネズエラ、中国と融資返済猶予を交渉＝関係筋 > ＭＳＣＩが再び見送り、中国Ａ株のグローバル新興国株指数組み入れ > ＶＷ親会社ポルシェ、配当阻止めぐり20日に協議＝関係筋
> 〔ファンドビュー〕中銀は制御不能に、投資家の信頼失墜＝ガンドラック氏 > 英サン紙報道の世論調査、ＥＵ残留派のリードが1ポイントに縮小 > トランプ氏支持率、乱射事件受けクリントン氏との差が縮小＝調査 > 韓国5月輸入物価は前年比‐5.1％、マイナス幅は14年3月以降で最小 > 米ツイッター、独サウンドクラウドに7000万ドル投資＝リコード > *TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（15日）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
トランプラリーの落とし穴
財政拡張が好感されるトランプ相場が来年末まで続くとは考えにくく、ドル円の年足も陰線になると三菱東京ＵＦＪ銀の内田稔氏は予想。 記事の全文
来年の為替動かすビッグ3
２０１７年の為替相場で注目される筆頭人物は、ムニューチン次期米財務長官だとソニーフィナンシャルＨＤの尾河眞樹氏は指摘。 記事の全文