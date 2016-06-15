16日の国内・海外経済指標と行事予定

(６月１６日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀金融政策決定会合（２日目） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ２０年利付き国債（６月債）の発行予定額等 1300 ５月マンション発売（不動産経済研究所） 1530 黒田日銀総裁会見 1630 全銀協会長会見 株主総会：ホンダ、ＮＴＴドコモ 新規上場 農業総合研究所 がマザーズに（公開価格1050円） 市場変更 エイチワン が東証２部に ジャスダックから ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １６日（木） 22:45 ＮＺ：ＧＤＰ Q1 01:30 豪：雇用統計（連邦統計局） May 08:30 英：小売売上高（国立統計局） May 09:00 ユーロ圏：消費者物価指数改定値（統計局） May 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米経常収支（商務省） Q1 12:30 米：消費者物価指数（労働省） May 12:30 米：フィラデルフィア地区連銀業況指数 Jun 14:00 米：住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Jun ◇イベント 05:00 インドネシア：中銀金利発表 07:30 スイス：中銀金利発表 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Jun 11:00 英金融政策委員会の議事要旨 Jun 15:00 米財務省変動利付２年・５年・７年・インフレ指数連動３０年債入札条件 世界最大のゲーム見本市「Ｅ３」（ロサンゼルス、最終日） ユーロ圏財務相会合（ルクセンブルク） ◇決算予定 オラクル