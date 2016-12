UPDATE 1-アジア通貨動向（15日）＝軟調、英ＥＵ離脱めぐる警戒感で

(内容を追加しました) [シンガポール 15日 ロイター] - アジア新興国通貨は、全般的に軟調。英国 の欧州連合(EU)離脱に対する警戒感が高まり、リスク選好度が低下している。また、 連邦公開市場委員会(FOMC)の発表を控え、様子見ムードとなっている。 人民元 は約5年ぶり安値をつけた。人民銀行は基準値 を201 1年1月以来の元安水準に設定した。 韓国ウォン は約2週間ぶり安値。インドネシアルピア も約1週間 ぶり安値をつけた。 メイバンクのシニア為替ストラテジスト、クリストファー・ウォン氏は「世論調査で EU離脱派が優勢となっていることから、アジア通貨市場では警戒感が高まっている」と 指摘。「市場ではEU離脱のリスクが完全には織り込まれていないことから、仮に離脱と なれば、先行き不透明感からアジア通貨はさらに軟調になるだろう」と語った。 0455GMT(日本時間午後1時55分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 106.12 106.09 -0.03 Sing dlr 1.3557 1.3550 -0.05 Taiwan dlr 32.455 32.423 -0.10 Korean won 1174.45 1173.20 -0.11 Baht 35.32 35.29 -0.08 Peso 46.395 46.310 -0.18 Rupiah 13380 13355 -0.19 Rupee 67.21 67.26 +0.07 Ringgit 4.0990 4.1050 +0.15 Yuan 6.5945 6.5966 +0.03 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 106.12 120.30 +13.36 Sing dlr 1.3557 1.4177 +4.57 Taiwan dlr 32.455 33.066 +1.88 Korean won 1174.45 1172.50 -0.17 Baht 35.32 36.00 +1.93 Peso 46.40 47.06 +1.43 Rupiah 13380 13785 +3.03 Rupee 67.21 66.15 -1.58 Ringgit 4.0990 4.2935 +4.75 Yuan 6.5945 6.4936 -1.53