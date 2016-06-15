アジア株式市場サマリー（15日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［ １５日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 1968.83 -3.20 -0.16 1972.00 1975.87 1960.97 前営業日終値 1972.03 台湾 加権指数 8606.37 +30.25 +0.35 8566.43 8608.29 8524.55 前営業日終値 8576.12 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5147.10 -56.16 -1.08 5203.30 5203.30 5147.10 指数 前営業日終値 5203.26
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