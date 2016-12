米金融・債券市場＝国債価格上昇、ＦＲＢが成長見通し引き下げ

[ニューヨーク 15日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 16時58分 101*31.00 2.4072% ) 前営業日終値 101*19.50 2.4240% 10年債(指標銘柄 16時53分 100*15.00 1.5737% ) 前営業日終値 100*04.00 1.6110% 5年債(指標銘柄) 16時58分 101*14.25 1.0747% 前営業日終値 101*05.50 1.1310% 2年債(指標銘柄) 16時48分 100*12.75 0.6696% 前営業日終値 100*09.50 0.7220% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 169*07.00 168*30.00 Tノート先物9月限 132*02.50 131*25.00 米金融・債券市場では国債価格が上昇、利回りは低下した。米連邦準備理事会(FR B)はこの日の連邦公開市場委員会(FOMC)で政策金利を据え置いたが、同時に発表 した経済見通しで2016、17年の成長予測を引き下げたことから、市場では今後利上 げペースが一段と緩まるとの見方が広がった。 シュワブ・センター・フィナンシャル・リサーチの債券部ディレクター、コリン・マ ーティン氏は「今後の利上げペースが極めて緩慢になることがあらためて裏づけられた。 低金利の状態はさらに長続きすると考えられる」と述べた。 今回のFOMCの決定は全会一致で、これまで唯一反対票を投じてきたジョージ米カ ンザスシティー地区連銀総裁が今回、賛成にまわった。今後のFOMCの開催日程は、7 月、9月、11月、12月となっている。 CMEのFEDウオッチによると、現時点で金利先物が織り込む来月7月の利上げ確 率は10%、年末までに1回利上げが行われる確率は50%未満となっている。 海外の国債利回りが歴史的に低いことも米国債の投資妙味が増す要因となっている。 日独国債利回りは10年物までマイナス金利で推移しているほか、英国債利回りはこの日 過去最低を更新した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 10.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread -2.25 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -13.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -48.75 (unch)