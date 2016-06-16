TOP NEWS* 海外トップニュース（16日）

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［１６日 ロイター］ - ◆海外トップニュース > 英中銀、政策金利を0.50％に据え置き 「国民投票が最大リスク」 > スイス中銀、ブレグジットなら対応 マイナス金利拡大も＝総裁 > ＥＣＢ、ギリシャ国債の担保受け入れ再開を来週決定か＝関係筋 > インドネシア中銀、政策金利を25ｂｐ引き下げ6.50％に > 中国美的集団、独産業用ロボットのクーカに正式買収提案

> 〔アングル〕米企業ＣＥＯ報酬の低い伸び、「主因」は債券利回りやＦＲＢ政策 > 〔アングル〕ＭＳＣＩの中国株採用見送り、香港の市場低迷に追い打ち > 〔アングル〕英国民投票の23日はトレーダーも徹夜覚悟、歴史的荒れ相場に備え > 〔ＦＥＤフォーカス〕利上げの道筋、ブレグジット懸念でさらに不透明感増す > 〔ロイターサミット〕モバイルアプリは資産管理業界でも有望市場に > 〔ロイターサミット〕日本除くアジアの富裕層運用資産額、15─20％の伸び見込む＝野村 > 〔ロイター・コラム〕利上げの虚勢を張るしかない米ＦＲＢ > 〔チャイナマネー〕公共投資拡大で改革遅れ、債務増大の悪循環に懸念

> インドネシア中銀、政策金利を25ｂｐ引き下げ6.50％に > スイス中銀総裁：金利のマイナス幅拡大の可能性排除せず > スペイン、国債入札で50億ユーロ調達 10年債の落札利回り上昇 > ＥＣＢと英中銀、相互に流動性供給可能＝オーストリア中銀総裁 > 英ＥＵ離脱なら欧州全体の信頼性低下、残留望んでいる＝独経済相 > 英国のＥＵ離脱支持が53％と逆転、移民問題が争点＝イプソスモリ > 英ＥＵ離脱、ドイツの長期成長率を3％押し下げる＝ＩＦＯ所長 > 米ゲーム見本市Ｅ３、各社が競って「ＶＲお披露目」 > 米民泊予約サイトのＡｉｒｂｎｂ、債券ファシリティで10億ドル調達 > 英国のＥＵ残留を望む＝英蘭ユニリーバＣＥＯ > 英ＥＵ離脱でイングランド北部に最大の打撃＝残留派 > マイナス金利は必要、フランの上昇圧力を緩和＝スイス中銀理事 > スイス中銀、2016年成長率を1.0─1.5％と予想 前回見通しを維持 > 独10年債利回りが過去最低のマイナス0.034％、米利上げ観測後退 > ユーロ圏経済、英国民投票や新興国がリスク＝ＥＣＢ > 英国のＥＵ離脱支持、53％に＝イプソスモリ調査 > 5月の英小売売上高、予想を大幅に上回る 衣料品が好調 > 5月のユーロ圏消費者物価指数改定値、前月比+0.4％・前年比-0.1％ > 台湾当局、銀行に対中エクスポージャー縮小を要請＝関係筋 > 上海ディズニーランドが正式開園、ＣＥＯ「中国は潜在力ある市場」

> 英国民投票を注視、必要なら対応＝スイス中銀総裁 > ロシア中銀、インフレ目標達成のため高金利維持へ＝総裁 > スイス中銀が金利据え置き、ブレグジットのリスク警戒 > 中国の美的集団、独産業用ロボットのクーカに正式買収提案 > ＵＢＳとクレディ・スイス、100億フランの増資必要に＝中銀 > 中国、非鉄金属産業の過剰生産能力を抑制へ 国家備蓄拡大

> ブレグジットの可能性、米金利据え置きより大きな影響─露経済相＝報道 > 豪5月失業率、3カ月連続で5.7％ 3年ぶり低水準 > サンダース氏は16日のビデオ演説で撤退表明せず＝広報担当者 > 米債券ファンドに資金流入、米国内株ファンドからは流出＝ＩＣＩ > スイス政府、英国民投票がリスクと指摘 成長率予想は据え置き > 韓国政府、景気下支えへ補正予算を検討＝財政省

> 米上院やトランプ氏、銃規制の部分強化を検討へ 乱射事件受け > ロンドンの金融機関、英のＥＵ離脱なら「パスポート」失効へ > 米乱射事件の容疑者、過激派組織との関連見当たらず＝上院情報委 > 欧州の銀行同盟、完成に向けた工程で各国の対立残る＝ＥＵ当局者 > 中国の成長率、向こう数年は緩やかに減速＝豪中銀のケント総裁補 > ネット中立性訴訟判決、ヤフーに入札のベライゾンとＡＴ＆Ｔに不利 > カナダ成長率、山火事で第2四半期はゼロかマイナスに＝中銀総裁 > ＶＷ排ガス不正問題、米連邦地裁が最終和解合意の期限を延長 > ブレグジットならＥＵに動揺、協調対応が必要に＝独外相

> 〔海外規制フラッシュ〕ＥＵ、自動車の燃費・ＣＯ２測定試験厳格化を提案 > 〔ファンドビュー〕フランクリン・テンプルトン、英国株の「オーバーウエート」維持 > 〔海外ローン市場〕第一生命、海外インフラファイナンスへの投資拡大 > 5月豪就業者数は前月比+1.79万人＝統計局（予想：+1.50万人） > BUZZ-外株：シンガポールでノーブルが下落、Ｓ＆Ｐによる格下げで > 米ＮＹ州、アルティスの米ケーブルビジョン買収を承認 > 中国外為当局、すべての企業に海外起債資金の自由な人民元転換容認 > 独アウディ、メキシコ新工場でＥＶ版「Ｑ５」の生産を計画＝関係筋 > デンマーク中銀、通貨高抑制へ追加利下げと介入の用意ある＝総裁 > ＯＰＥＣ原油輸出収入、16年は3年連続のマイナス＝米ＥＩＡ > 第1四半期ニュージーランドＧＤＰ、前期比＋0.7％ 予想上回る > ブラジルのテメル大統領代行、ペトロブラス汚職への関与を否定 > 英アヴィバ、仏シュナイダーとの提携協議打ち切り > 米ファイア・アイ、買収提案を最低2回拒絶＝通信社 > ブラックロック、中国Ａ株連動の米ＥＴＦ運営を開始 > 米半導体カビウム、ネットワーク機器のキューロジックを買収へ

> 対米証券投資、4月は米国債が1978年の統計開始以来の大幅売り越し > 米医療サービスのエンビジョンとアムサーグが合併へ > ブラジル、最長20年政府歳出に上限設ける憲法改正を提案 > 中国配車サービス滴滴出行、新たに70億ドルを調達＝関係者 > 第1四半期ニュージーランドＧＤＰ、前期比＋0.7％ 予想上回る > ナイジェリア、20日から変動為替相場制に移行 ドルペッグ廃止 > テンセント、ソフトバンク傘下のスーパーセル買収で交渉＝関係筋 > 英ＥＵ離脱ならポンドは11％下落、円14％高も＝ゴールドマン > 米ブレークイーブン・インフレ率が上昇、ＦＲＢのインフレ予想引き上げで

> 〔ロイター調査〕米プライマリーディーラー、年内利上げは1回と2回の予想きっ抗 > 〔ファンドビュー〕米ＦＲＢは利上げへの確信を喪失＝ガンドラック氏 > 〔情報ＢＯＸ〕米ＦＯＭＣが予想する今後の適切な金融政策（2016年6月） > イエレン米ＦＲＢ議長の会見要旨 > 米ＦＲＢ、金利据え置き 年内2回の利上げなお想定 > ＦＯＭＣ声明全文 > *TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（16日）