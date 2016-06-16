アジア通貨動向（16日）＝ルピア・リンギ・ウォンが高い、元は下落

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［ １６日 ロイター］ - ０１３２ＧＭＴ（日本時間午前１０時３２分）現在のア ジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 105.70 106.00 +0.28 Sing dlr 1.3504 1.3522 +0.13 Taiwan dlr 32.381 32.441 +0.19 Korean won 1169.60 1173.30 +0.32 Baht 35.18 35.25 +0.20 Peso 46.335 46.430 +0.21 Rupiah 13320 13370 +0.38 Rupee 67.15 67.15 +0.00 Ringgit 4.0820 4.0975 +0.38 Yuan 6.5818 6.5786 -0.05 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 105.70 120.30 +13.81 Sing dlr 1.3504 1.4177 +4.98 Taiwan dlr 32.381 33.066 +2.12 Korean won 1169.60 1172.50 +0.25 Baht 35.18 36.00 +2.33 Peso 46.34 47.06 +1.56 Rupiah 13320 13785 +3.49 Rupee 67.15 66.15 -1.49 Ringgit 4.0820 4.2935 +5.18 Yuan 6.5818 6.4936 -1.34
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