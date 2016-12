UPDATE 1-アジア通貨動向（16日）＝ＦＯＭＣ受け上昇、ブレグジットめぐり上値重い

(内容を更新しました) [シンガポール 16日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて上昇している。 15日まで開催された米連邦公開市場委員会(FOMC)を受け、連邦準備理事会(FR B)が利上げに慎重と受け止められた。ただ、英国の欧州連合(EU)離脱(ブレグジッ ト)をめぐる懸念から上値は重い。 アジア通貨は対円では下落。日銀が金融政策の現状維持を決定したことから円が買わ れた。 対ドルでは高利回り通貨のインドネシアルピア が上昇を主導。この日予定さ れるインドネシア中央銀行の政策決定会合に注目が集まっている。 韓国ウォン はドル指数 の低下を背景に上昇している。 FRBは15日、政策金利を据え置き、景気減速により政策の引き締めペースが今後 抑制される可能性があると指摘した。ただ、年内2回の利上げを実施するとの姿勢は維持 した。 スコシアバンク(シンガポール)のアジア通貨ストラテジストは「ブレグジットをめ ぐる不透明感が漂っており、下落局面でドル/アジア通貨に買いを入れるのが得策だ」と の見方を示した。 0515GMT(日本時間午後2時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 104.06 106.00 +1.86 Sing dlr 1.3464 1.3522 +0.43 Taiwan dlr 32.395 32.441 +0.14 Korean won 1169.50 1173.30 +0.32 Baht 35.18 35.25 +0.20 Peso 46.350 46.430 +0.17 Rupiah 13315 13370 +0.41 Rupee 67.18 67.15 -0.04 Ringgit 4.0830 4.0975 +0.36 Yuan 6.5780 6.5786 +0.01 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 104.06 120.30 +15.61 Sing dlr 1.3464 1.4177 +5.30 Taiwan dlr 32.395 33.066 +2.07 Korean won 1169.50 1172.50 +0.26 Baht 35.18 36.00 +2.33 Peso 46.35 47.06 +1.53 Rupiah 13315 13785 +3.53 Rupee 67.18 66.15 -1.53 Ringgit 4.0830 4.2935 +5.16 Yuan 6.5780 6.4936 -1.28