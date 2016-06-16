アジア株式市場サマリー（16日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［ １６日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 1951.99 -16.84 -0.86 1971.53 1974.01 1944.80 前営業日終値 1968.83 台湾 加権指数 8494.14 -112.23 -1.30 8583.19 8584.67 8476.84 前営業日終値 8606.37 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5146.00 -1.06 -0.02 5147.10 5198.90 5141.00 指数 前営業日終値 5147.06
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