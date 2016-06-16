TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（17日）

* アプリで最新記事をご覧になる場合は reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/topnews をクリックして下さい

* ジャンル別の海外ニュースは関連コンテンツでご覧ください ◆海外トップニュース > ＥＵ残留派の英女性議員、銃撃され死亡 国民投票控え衝撃広がる > 英ＥＵ残留確率、65％に持ち直す＝ベットフェア賭けオッズ > 日銀追加緩和見送りで円全面高、ＮＹ市場でも一時103円台に突入 > 米5月のＣＰＩ前月比0.2％上昇、住宅と医療費値上がり > 米新規失業保険申請件数27.7万件に増加、トレンドはなお堅調 > 米6月フィラデルフィア連銀業況指数4.7に上昇、新規受注弱含み > 中国が為替政策で後戻りなら新たな火種に＝ルー米財務長官 > 米オラクル、3─5月は小幅減収 株価は時間外で上昇 > 独ＶＷが2025年までの新戦略発表、ＥＶ・配車サービスなど重視へ > 米メーシーズ、スト回避 労組と新4年契約で暫定合意 > 米モンサントがモロコシ事業合弁化、対バイエル交渉への影響不明 > 中国アリババ、2020年までに年間1兆ドルの取引量目指す＝ＣＥＯ > ピムコが従業員3％の削減計画、グロス氏退社後に運用資産減少 > 米クローガー、第1四半期利益予想やや上回る コスト削減効果 > 米ＧＥ、仏アレバの洋上風力発電合弁会社取得に向け交渉＝仏紙 ◆経済・政治・社会関連ニュース > ＥＵ残留派の英女性議員、銃撃され死亡 国民投票控え衝撃広がる > 英ＥＵ残留確率、65％に持ち直す＝ベットフェア賭けオッズ > 英ＥＵ残留、欧州ヘッジファンドの79％予想＝調査 > 米国株式市場＝6日ぶり反発、ＥＵ残留派の英女性議員が銃撃され死亡 > シカゴ日経平均先物（16日） > 日米欧、ドル緊急供給を検討 英のＥＵ離脱に備え＝日経 > ＥＵ、イラン航空の域内への就航再開を承認 > ポンド反発、ＥＵ残留支持派の英女性議員銃撃事件受け > 米ＦＲＢ、48億ドルの政府機関ＭＢＳ買い入れ＝ＮＹ連銀 > ユーログループ、英国民投票前に金融安定措置変更の必要なし＝議長 > 20━22日に2・5・7年債入札、総額880億ドル＝米財務省 > 22日に130億ドルの2年物ＦＲＮ入札を実施＝米財務省 > 原油先物が1カ月ぶり安値更新、ブレグジット懸念受けたドル高で > 米ＦＲＢ、リバースレポで351億ドル吸収 > 米新規失業保険申請件数27.7万件に増加、トレンドはなお堅調 > 欧州市場サマリー（16日） > 米5月のＣＰＩ前月比0.2％上昇、住宅と医療費値上がり > 欧州株式市場＝反落、ブレグジット懸念高まり銀行株売り > ロンドン株式市場＝反落、英国民投票前に懸念高まる > 〔ファンドビュー〕英国民投票はＥＵ残留派が勝利へ＝インベスコ > 米6月フィラデルフィア連銀業況指数4.7に上昇、新規受注弱含み > イエレン米ＦＲＢ議長、22日に下院金融委員会で証言 > 米5月のＣＰＩ前月比0.2％上昇、住宅と医療費値上がり > 米6月住宅建設業者指数は60に上昇、予想上回る > 中国が為替政策で後戻りなら新たな火種に＝ルー米財務長官 > ユーロ圏金融・債券市場＝南欧国債利回り急上昇、英ＥＵ離脱懸念で > 英国民投票、離脱派が拡大＝ＪＰモルガン > ＥＣＢ、ギリシャ銀への低利資金の供給制限を来週解除へ＝関係筋 > 日銀追加緩和見送りで円全面高、ＮＹ市場でも一時103円台に突入 > 中国が為替政策で後戻りなら新たな火種に＝ルー米財務長官 > 6月のＮＡＨＢ／ウエルズ・ファーゴ住宅建設業者指数は60=全米住宅建設業者協会（予想：59) > 第1四半期の米経常赤字9.9％増、約7年ぶり高水準 > 米ブレーク・イーブン・インフレ率低下、5月のＣＰＩ統計受け > 米国株式市場・序盤＝下落、ブレグジットや経済めぐる懸念で > 独ＩＦＯ、16年成長率予想を1.8％に上方修正 英ＥＵ離脱なら失速 > クリントン氏、副大統領候補にウォーレン上院議員を検討＝ＷＳＪ > 英中銀、政策金利を0.50％に据え置き 「国民投票が最大リスク」 > ＥＣＢ、ギリシャ国債の担保受け入れ再開を来週決定か＝関係筋 > 非通信事業強化へ、海外キャリア出資には否定的＝吉澤ドコモ新社長 > インドネシア中銀、政策金利を25ｂｐ引き下げ6.50％に > 東南アジア株式＝大半が下落、英国のＥＵ離脱懸念で > スイス中銀、ブレグジットなら対応 マイナス金利拡大も＝総裁

◆企業関連ニュース > 米オラクル、3─5月は小幅減収 株価は時間外で上昇 > 独ＶＷが2025年までの新戦略発表、ＥＶ・配車サービスなど重視へ > 米メーシーズ、スト回避 労組と新4年契約で暫定合意 > 米モンサントがモロコシ事業合弁化、対バイエル交渉への影響不明 > 中国アリババ、2020年までに年間1兆ドルの取引量目指す＝ＣＥＯ > ピムコが従業員3％の削減計画、グロス氏退社後に運用資産減少 > 米クローガー、第1四半期利益予想やや上回る コスト削減効果 > 米ＧＥ、仏アレバの洋上風力発電合弁会社取得に向け交渉＝仏紙 > 独アディダス、サッカー用品売上高14％増予想 有力チームとの提携奏功 > BUZZ-外株：製薬メルク1.2％高、「キートルーダ」の良好な治験結果で > 独ＶＷが2025年までの新戦略発表、巨額投資に備え効率化目指す