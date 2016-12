UPDATE 1-米金融・債券市場＝長期国債上げ幅縮小、ＥＵ残留派に英世論傾くとの声

(レートを更新しました。) [ニューヨーク 16日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 102*06.50 2.3963% ) 前営業日終 101*20.50 2.4230% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 100*13.50 1.5788% ) 前営業日終 100*09.00 1.5940% 値 5年債(指標銘柄) 17時04分 101*11.75 1.0907% 前営業日終 101*10.75 1.0970% 値 2年債(指標銘柄) 17時02分 100*11.50 0.6894% 前営業日終 100*11.75 0.6860% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月 170*06.00 169*07.00 限 Tノート先物9月 132*09.00 132*02.50 限 米金融・債券市場は、長期国債価格が上げ幅を縮小した。欧州連合(EU)残留派の 英女性議員が銃撃されて死亡、世論が残留派に傾く可能性を指摘する向きもいた。 政策金利の据え置きを決めた米連邦準備理事会(FRB)に続き、日銀も追加金融緩 和を見送った。これを受けて、リスク回避の動きが強まり、10年物の米国債利回りは一 時、2012年8月以来約4年ぶりの低水準をつける場面もあった。 終盤の取引で、10年債 は8/32高。利回りは1.565%、一時1 .518%まで下がった。 英議員の銃撃事件後、投票に向けた活動が中止されると伝わり、2年債利回りUS2YT =RR、3年債利回り が一時、0.693%、0.817%まで上昇した。短期 国債利回りは午前の取引で、2月以来の低水準をつける場面もあった。 レイモンド・ジェームズの市場ストラテジスト、エリス・ファイファー氏は、事件を 受けて国債利回りが無条件反射的に反応したと指摘。議員の死亡や、投票に向けた活動中 止が市場の流れを変えた最大要因との見方を示した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.25 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 10.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -2.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -13.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -49.50 (-0.75)