［東京 １７日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 17 June, 2016---------------------------------------- 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄
●海外● ◇イベント 15:00 ドラギＥＣＢ総裁が講演 ＥＵ財務相理事会
Monday, 20 June, 2016---------------------------------------- 1300 日本：鉄連会長会見 1430 日本：５月の百貨店売上高 1600 日本：５月のコンビニ売上高 1650 日本：黒田日銀総裁講演（慶大）
●海外● ◇イベント 16:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がシンポジウムに出席 17:00 米財務省２年債入札 Tuesday, 21 June, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown ヤフージャパン株主総会 0850 日本：日銀金融政策決定会合議事要旨（４月２７・２８日分） 1030 日本：流動性供給入札 1030 日本：２年利付国債（７月債）の発行予定額等 1245 日本：流動性供給入札結果 1400 日本：５月のスーパー売上高 1400 日本：５月粗鋼生産速報（鉄連） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄
●海外● ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事要旨 14:00 イエレン米ＦＲＢ議長、上院銀行委員会で証言 17:00 米財務省５年債入札 20:30 イエレン米ＦＲＢ議長とルー米財務長官が金融安定監督評議会の公開会合に出席
◇決算予定 フェデックス Wednesday, 22 June, 2016---------------------------------------- 1000 ソフトバンクグループや東芝、日立、ＫＤＤＩなどが株主総会 1400 日本：５月のショッピングセンター売上高
●海外● ◇イベント 英中銀総裁と英財務相がマンション・ハウスで演説 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） 07:30 タイ：中銀金利発表 17:00 米財務省変動利付２年・７年債入札 20:30 イエレン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が下院金融委で証言 Thursday, 23 June, 2016---------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 0930 シャープ株主総会 1020 日本：国庫短期証券の入札発行
1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 1400 日本：4月改訂景気動向指数 1430 日本：キリンビバレッジ 事業説明会
1515 日本：２０年利付国債の第II非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント ＥＵ残留の是非を問う英国民投票 17:00 米財務省３０年債入札 23:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が講演
「Economic Conditions and the Role of Monetary Policy」 Friday, 24 June, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown ＮＴＴやパナソニック、三菱商事など株主総会 0850 日本：日銀金融政策決定会合における主な意見（６月１５・１６日分） 0850 日本：５月企業向けサービス価格指数（日銀） 1536 日本：中曽日銀副総裁あいさつ（全国信用金庫大会） 1600 日本：高島屋 １Ｑ決算 Monday, 27 June, 2016---------------------------------------- 1530 日本：経団連会長会見 Tuesday, 28 June, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見
●海外● ◇イベント ＥＵ首脳会議 （２９日まで）
◇決算予定 ナイキ Wednesday, 29 June, 2016---------------------------------------- 0930 ソニー、経営方針説明会
●海外● ◇イベント 北朝鮮最高人民会議（国会に相当）招集 ＥＵ首脳会議 （最終日）
◇決算予定 モンサント Thursday, 30 June, 2016---------------------------------------- 1500 日本：ニトリホールディングス １Ｑ決算 ●海外● ◇イベント 09:00 台湾：中銀金利発表 Q2 19:20 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が経済と金融政策についてプレゼンテーション（ロンドン） Friday, 01 July, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：６月日銀短観 1400 日本：基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀） 1530 日本：良品計画 １Ｑ決算 - カブトで松崎社長が会見 ●海外● ◇休場 香港、タイ
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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