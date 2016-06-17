アジア株式市場サマリー（17日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［ １７日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 1953.40 +1.41 +0.07 1966.23 1970.54 1949.60 前営業日終値 1951.99 台湾 加権指数 8568.08 +73.94 +0.87 8538.28 8607.16 8538.28 前営業日終値 8494.14 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5162.70 +16.72 +0.32 5146.00 5178.40 5146.00 指数 前営業日終値 5145.99
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