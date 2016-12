UPDATE 1-アジア通貨動向（17日）＝ほぼ横ばい、英ＥＵ離脱懸念で週間では大半が下落

(情報を更新しました) [シンガポール 17日 ロイター] - アジア通貨は概ね、対ドルでほぼ横ばいだ った。ただ、来週の国民投票で英国の欧州連合(EU)離脱が決まる可能性への懸念が広 がり、大半が週間ではマイナスとなっている。 韓国ウォン は0.1%下落した。北朝鮮の金正恩・朝鮮労働党委員長が死 亡したという、うわさが広がり、市場は一時動揺したものの、その後落ち着きを取り戻し た。 インドルピー は0.2%高。インド準備銀行が16日発表した今年1─3月 の経常収支は3億ドルの赤字となり、黒字転換寸前の水準に改善したことが好感された。 週間では大半が下落している。ただ、米連邦準備理事会(FRB)が利上げに慎重な 姿勢を示したことで、ドルが圧迫されたため、アジア通貨の下げは比較的穏やかだった。 週間での下落率トップは、現時点で0.9%下落しているマレーシアリンギ 。 0632GMT(日本時間午後3時32分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 104.34 104.25 -0.09 Sing dlr 1.3504 1.3485 -0.14 Taiwan dlr 32.373 32.391 +0.06 Korean won 1172.26 1171.40 -0.07 Baht 35.28 35.22 -0.17 Peso 46.440 46.430 -0.02 Rupiah 13360 13365 +0.04 Rupee 67.16 67.28 +0.18 Ringgit 4.1040 4.1000 -0.10 Yuan 6.5885 6.5917 +0.05 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 104.34 120.30 +15.30 Sing dlr 1.3504 1.4177 +4.98 Taiwan dlr 32.373 33.066 +2.14 Korean won 1172.26 1172.50 +0.02 Baht 35.28 36.00 +2.04 Peso 46.44 47.06 +1.34 Rupiah 13360 13785 +3.18 Rupee 67.16 66.15 -1.50 Ringgit 4.1040 4.2935 +4.62 Yuan 6.5885 6.4936 -1.44