米金融・債券市場＝利回り2週間ぶり上昇、英ＥＵ離脱懸念和らぐ

[ニューヨーク 17日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 101*21.50 2.4210% ) 前営業日終 102*16.00 2.3830% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 100*04.00 1.6112% ) 前営業日終 100*18.00 1.5630% 値 5年債(指標銘柄) 17時05分 101*07.75 1.1161% 前営業日終 101*13.75 1.0780% 値 2年債(指標銘柄) 16時37分 100*11.00 0.6967% 前営業日終 100*12.00 0.6810% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月 169*05.00 170*06.00 限 Tノート先物9月 131*27.50 132*09.00 限 米金融・債券市場では、国債利回りが約2週間ぶりに上昇した。市場では、英国の欧 州連合(EU)離脱の確率を見直す動きが出ている。 欧州連合(EU)残留支持派の英女性議員が銃撃され死亡した事件を受けて、市場で は残留派が勢いを盛り返す、または国民投票が延期されるとの憶測が浮上している。 指標10年債 は16/32安。利回りは今月6日以来初めて上昇し1. 618%をつけた。 米セントルイス地区連銀のブラード総裁は同日、米連邦準備理事会(FRB)は年内 1度利上げを実施し、その後2018年末まで据え置く可能性があるとの見方を示した。 発言を受け、期間長めの国債利回りはこの日の高水準をつけた。 DRWトレーディングの市場ストラテジスト、ルー・ブライアン氏は、今週に入り米 国債市場への資金流入が加速した点をめぐり、「市場は英国がEUを離脱した場合のボラ ティリティーや混乱をごく最近まで現実のものとして認識していなかった」と指摘。日銀 による追加緩和見送りやFRBによる金利据え置きと成長見通しの下方修正などファンダ メンタルズ要因に加え、ポジション調整などのテクニカル要因も背景にあるとの見方を示 した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 10.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -1.50 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -12.50 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -48.25 (+1.50)