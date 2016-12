21日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0800 6月ロイター短観 0850 日銀金融政策決定会合議事要旨(4月27・28日分) 1030 流動性供給入札 1030 2年利付国債(7月債)の発行予定額等 1245 流動性供給入札結果 1300 党首討論(日本記者クラブ) 1400 5月スーパー売上高 1400 5月粗鋼生産速報 1530 清田日本取引所グループCEO会見 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 株主総会:ゆうちょ銀、ヤフージャパン 新規上場 AWSホールディングス がマザーズに(公開価格2490円) 新規上場 ストライク がマザーズに(公開価格3440円) ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 6月20日(月) 06:00 独:生産者物価指数(連邦統計庁) May ◇イベント 16:15 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がシンポジウムに出席 17:00 米財務省2年債入札 欧州連合(EU)外相理事会 6月21日(火) 06:30 英:公的部門純借入額(国立統計局) May 07:00 独:景気期待指数(ZEW) Jun 10:55 米:週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事要旨 11:00 トルコ:中銀金利発表 14:00 イエレン米FRB議長、上院銀行委員会で証言 17:00 米財務省5年債入札 18:30 パウエル米FRB理事が講演 20:30 イエレン米FRB議長とルー米財務長官が金融安定監督評議会の公開会合に出 席 トルコ:中銀金利発表 ◇決算予定 フェデックス