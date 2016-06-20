訂正-アジア通貨動向（20日）＝ウォン・ルピアが上昇、リンギ・人民元もしっかり

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(見出しの「１７日」を「２０日」に訂正します。) ［シンガポール ２０日 ロイター］ - ０１３４ＧＭＴ（日本時間午前１０時３４ 分）現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 104.69 104.10 -0.56 Sing dlr 1.3452 1.3486 +0.25 Taiwan dlr 32.303 32.385 +0.25 Korean won 1165.29 1172.70 +0.64 Baht 35.20 35.25 +0.14 Peso 46.390 46.445 +0.12 Rupiah 13260 13335 +0.57 Rupee 67.08 67.08 +0.00 Ringgit 4.0795 4.1000 +0.50 Yuan 6.5793 6.5900 +0.16 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 104.69 120.30 +14.91 Sing dlr 1.3452 1.4177 +5.39 Taiwan dlr 32.303 33.066 +2.36 Korean won 1165.29 1172.50 +0.62 Baht 35.20 36.00 +2.27 Peso 46.39 47.06 +1.44 Rupiah 13260 13785 +3.96 Rupee 67.08 66.15 -1.38 Ringgit 4.0795 4.2935 +5.25 Yuan 6.5793 6.4936 -1.30 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。
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