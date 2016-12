UPDATE 1-アジア通貨動向（20日）＝堅調、インド中銀総裁の退任表明受けルピーは下落

(内容を更新しました) [シンガポール 20日 ロイター] - インドルピーが下落。投資家の信任が厚い ラジャン印中銀総裁が予想外の退任を表明し、中銀改革やインフレ抑制をめぐる懸念が強 まった。 半面、その他のアジア新興国通貨は上昇。英国が欧州連合(EU)に残留するとの期 待を背景にセンチメントが改善した。 スポットのルピー相場 は一時0.9%安の1ドル=67.70ルピー。5月 24日以来の安値を付けた。その後は中銀の介入があったとみられ、下げ幅は縮小した。 ノンデリバラブル・フォワード(NDF)市場ではルピー は対ドルで約 1カ月ぶりの安値を付けた。 韓国ウォン はアジア新興国通貨の上昇をけん引。韓国株が1.5%高とな り、その他アジア株をアウトパフォームしている。 ウォンは1.1%高の1ドル=1160.3ウォン。6月10日以来の高値を付けた 。 インドネシアルピア が0.7%高の1ドル=1万3240ルピア。大半の国 債価格が上昇する中、6月9日以来の高値を付けた。 マレーシアリンギ は0.9%高の4.0640リンギと、6月10日以来の 高値。 ただ、英国民投票をめぐる懸念は続いており、アジア新興国通貨市場での取引は薄く なっている。 0500GMT(日本時間午後2時00分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 104.66 104.10 -0.54 Sing dlr 1.3435 1.3486 +0.38 Taiwan dlr 32.244 32.385 +0.44 Korean won 1161.00 1172.70 +1.01 Baht 35.20 35.25 +0.14 Peso 46.340 46.445 +0.23 Rupiah 13260 13335 +0.57 Rupee 67.36 67.08 -0.41 Ringgit 4.0715 4.1000 +0.70 Yuan 6.5784 6.5900 +0.18 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 104.66 120.30 +14.94 Sing dlr 1.3435 1.4177 +5.52 Taiwan dlr 32.244 33.066 +2.55 Korean won 1161.00 1172.50 +0.99 Baht 35.20 36.00 +2.27 Peso 46.34 47.06 +1.55 Rupiah 13260 13785 +3.96 Rupee 67.36 66.15 -1.79 Ringgit 4.0715 4.2935 +5.45 Yuan 6.5784 6.4936 -1.29 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。