アジア株式市場サマリー（20日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［２０日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 1981.12 +27.72 +1.42 1974.43 1984.07 1969.56 前営業日終値 1953.40 台湾 加権指数 8625.92 +57.84 +0.68 8612.26 8642.15 8604.81 前営業日終値 8568.08 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5256.80 +94.14 +1.82 5162.70 5256.80 5162.70 指数 前営業日終値 5162.66
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