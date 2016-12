UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格下落、リスク選好改善

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 20日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 100*09.00 2.4866% 前営業日終値 101*14.50 2.4310% 10年債(指標銘柄) 17時05分 99*16.50 1.6783% 前営業日終値 100*02.00 1.6180% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*31.25 1.1710% 前営業日終値 101*07.00 1.1210% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*08.25 0.7410% 前営業日終値 100*10.75 0.7010% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 168*01.00 169*05.00 Tノート先物9月限 131*14.50 131*27.50 米金融・債券市場では、国債価格が下落、期間が長めの国債利回りは約1週間ぶりの 水準に上昇した。今週23日の英国民投票に向け、一部世論調査で欧州連合(EU)残留 派が勢いを盛り返す結果が出たことでリスク選好が改善、国債など安全とみられる資産に 売りが出た。 前週、EU残留を支持する英女性議員が銃撃され死亡する事件が発生して以降、世論 の潮流に変化がみられるという。 サントラスト・プライベート・ウエルス・マネジメント(フロリダ州)の債券ストラ テジスト、アンドリュー・リッチマン氏は「世論の変化が主要な材料となり、債券が全般 的に売られた。ただ利回りは比較的低い水準にとどまっている」と述べた。 指標10年債 利回りは5ベーシスポイント(bp)超上昇し1.671 %。一時1.68%をつける場面もみられた。30年債 利回りは4bp上昇 し2.473%。 市場ではあすから始まるイエレン米連邦準備理事会(FRB)議長の議会証言に注目 が集まっている。 CMEのFEDウオッチによると、金利先物が織り込む年内の利上げ確率は46%。 1カ月前は66%だった。 午後行われた260億ドルの2年債入札は、直接入札者の落札比率が9.92%と、 2015年1月以来の低水準となった。あす21日には340億ドルの5年債、22日に は280億ドルの7年債入札が行われる。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 9.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread -1.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -12.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -47.75 (+0.50)