TOP NEWS* 海外トップニュース（21日）

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［２１日 ロイター］ - ◆海外トップニュース > 独ＺＥＷ景気期待指数、6月は19.2 予想に反し上昇 > 中国、外資に国内での株式発行認める意向＝人民銀年次報告 > 〔ファンドビュー〕アジア市場、英国のＥＵ離脱リスク織り込み不十分 > 中国国内債券市場のデフォルト、今後も増加傾向へ＝Ｓ＆Ｐ > 中国、人民元とウォンの直接取引で値付け業者を選定＝韓国財政省 > 英国民投票は接戦、結果の予測不可能＝ＪＰモルガン > 5月の英公的部門純借入額は97.45億ポンド、前年比3.8％減 > ドイツ憲法裁判所、ＥＣＢの債券買い入れ策ＯＭＴに合法判断 > 中国経済は依然、比較的大きな下振れ圧力に直面＝人民銀行 > 独キオン、デマティックを21億ドルで買収 > 〔情報ＢＯＸ〕ＥＵ離脱か残留か、英新聞各紙が立場を表明 > 〔焦点〕女性議員殺害で揺れる英国、ＥＵ離脱問う国民投票で将来を選択へ > 〔ＦＥＤフォーカス〕市場との対話に悩むイエレン議長、特効薬は「自己主張」

> 〔アングル〕北欧中銀の金融政策運営、英ＥＵ離脱なら一段と困難に > 〔アングル〕米銀ストレステストにも英国民投票の影、分析に頭悩ますアナリスト > 〔アングル〕英大手銀、低所得層地域で集中的に支店閉鎖 > 〔焦点〕経済対策めぐりロシア政権内で対立 > 〔ＩＦＲ〕工商銀行がプロボンド市場デビューへ、中国発行体の円債は16年ぶり

> 中国人民銀、オフショア人民元市場への「秩序だった」商業銀参入を検討 > 豪債券市場の流動性、規制強化の悪影響はほとんど見られず＝中銀 > 中国国有の遠洋海運集団、南シナ海へのクルーズ船運航を開始へ > EXCLUSIVE-米マッケソン、ＩＴ部門とチェンジ・ヘルスケア社の合併を検討 > ＢＨＰビリトン、石炭生産拡大へ 資産買収も視野 > 中国人民銀、オフショア人民元市場への商業銀行の参入を検討 > 銃規制法案、米上院で採決に進まず 乱射事件後も両党対立 > 米マクドナルドのアジア店舗売却計画、低賃金労働者支援労組が警告 > カナダ大手銀行、深刻な住宅危機でも影響克服可能＝ムーディーズ > BUZZ-外株：フィリピン資源株が下落、次期環境相に反資源開発派との報道で > メキシコ第1四半期の個人消費、前期比0.5％増に減速 > 中国のサイバー攻撃による産業スパイ行為、米国で減少＝専門家 > スタバに賠償請求可能、ラテの量少ないとの原告主張に米地裁 > 豪中銀の金利据え置き、「持続可能な成長と整合的」＝6月議事要旨 > 米エトナのヒューマナ買収、加州規制当局が条件付き承認 > スウェーデン大手銀ノルデア、当局が資本増強の必要性指摘＝新聞 > 米イノビオのジカ熱ワクチン臨床試験開始、米当局が承認

> 〔BREAKINGVIEWS〕伊地方選で与党敗北、レンツィ首相の改革に痛手 > 今月の金利据え置き決定、持続可能な成長と整合的＝豪中銀議事要旨 > 米商務長官、中国ネガティブリストに満足せず 投資協定まだ困難 > 〔海外規制フラッシュ〕米連邦通信委、5Ｇ通信周波数割り当て規則を7月採決へ > 独憲法裁、ＥＣＢの債券買い入れできょう判決 > ブラジル政府、州の債務負担軽減で合意 返済を半年間猶予 > 〔海外規制フラッシュ〕米ＦＲＢ、金融機関のサイバーセキュリティー対策を調査 > ネバダ州集会で逮捕の男、トランプ氏銃撃が目的だったと供述 > ナイジェリア通貨、変動制移行で対ドルで30％切り下げ > ＴＰＰは世界経済を押し上げる＝オバマ米大統領 > 英世論調査、ＥＵ残留派が復調傾向 議員殺害以降に勢い盛り返す > 米キャタピラー、世界ディーラー販売が引き続き減少 > BUZZ-外株：米主要500社第2四半期見通しが悪化、前年比3.7％の減益に > 〔ファンドビュー〕債券の短期的投資判断引き上げ、英投票控え＝ブラックロック > 〔ファンドビュー〕英ＥＵ離脱ならポンド急落、92年上回る大混乱に＝ソロス氏 > ツイッター、機械学習のマジック・ポニー買収 画像コンテンツ強化へ > 米テスラ、上海に生産拠点設置を検討 投資総額90億ドル＝報道 > *TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（21日）