UPDATE 1-アジア通貨動向（21日）＝上昇、英ＥＵ残留観測で

(内容を追加しました) [シンガポール 21日 ロイター] - アジア新興国通貨は上昇 している。今週の英国民投票で、同国の欧州連合(EU)残留が決まる との観測が支援している。 韓国ウォン は輸出業者の決済需要から、約2週間ぶり高 値をつけた。 マレーシアリンギ は国債価格の上昇を背景に買われている 。 Dongbu Securitiesの為替・債券アナリスト、ユナ・パーク氏は、 英国のEU残留を予想する投資家が増えているようだ、と指摘。「米連 邦準備理事会(FRB)の最近の姿勢を踏まえると、このところのアジ ア通貨上昇の唯一の障害となっていたのは英EU離脱への警戒感だ。そ のため、残留が決まればアジア通貨は上昇する」との見方を示した。 0415GMT(日本時間午後1時時15分)現在のアジア新興国 通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.99 103.92 -0.07 Sing dlr 1.3422 1.3431 +0.07 Taiwan dlr 32.238 32.256 +0.06 Korean won 1156.10 1160.80 +0.41 Baht 35.20 35.21 +0.03 Peso 46.370 46.335 -0.08 Rupiah 13275 13260 -0.11 Rupee 67.42 67.30 -0.18 Ringgit 4.0510 4.0630 +0.30 Yuan 6.5754 6.5800 +0.07 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.99 120.30 +15.68 Sing dlr 1.3422 1.4177 +5.63 Taiwan dlr 32.238 33.066 +2.57 Korean won 1156.10 1172.50 +1.42 Baht 35.20 36.00 +2.27 Peso 46.37 47.06 +1.49 Rupiah 13275 13785 +3.84 Rupee 67.42 66.15 -1.88 Ringgit 4.0510 4.2935 +5.99 Yuan 6.5754 6.4936 -1.24