アジア株式市場サマリー（21日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［２１日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 1982.70 +1.58 +0.08 1977.80 1983.87 1971.99 前営業日終値 1981.12 台湾 加権指数 8684.85 +58.93 +0.68 8633.21 8684.85 8627.40 前営業日終値 8625.92 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5274.400 +17.642 +0.34 5256.800 5290.000 5252.300 指数 前営業日終値 5256.758
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