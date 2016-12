UPDATE 1-米金融・債券市場＝低調な5年債入札受け利回り上昇、英国民投票にも注目

(レートを更新しました) [ニューヨーク 21日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 99*23.00 2.5134% ) 前営業日終値 100*18.50 2.4720% 10年債(指標銘柄 17時05分 99*07.50 1.7094% ) 前営業日終値 99*19.00 1.6700% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*26.75 1.2002% 前営業日終値 101*00.25 1.1650% 2年債(指標銘柄) 16時35分 99*23.00 0.7670% 前営業日終値 99*24.25 0.7470% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 167*19.00 168*01.00 Tノート先物9月限 131*08.00 131*14.50 米金融・債券市場では、米5年債入札が低調に終わったことで国債利回りが1週間半 ぶりの水準に上昇した。 終盤の取引で10年債 は9/32安で推移。利回りは1.699%と、 前日終盤の1.670%から上昇した。 市場では引き続き、2日後に迫った英国の欧州連合(EU)離脱の是非を問う国民投 票が最大の注目を集めている。 CRTキャピタル(コネチカット州)のシニア国債ストラテジスト、イアン・リンゲ ン氏は「英国民投票にすべての注目が集まっている」と指摘。離脱が決定される可能性が 低下したことで米10年債利回りは前週につけた約4年ぶりの低水準から上昇していたが 、この日は最新の英世論調査で離脱派に対する残留派のリードが縮まったことが伝わると 米国債利回りは軟化。 ただその後、米5年債入札が低調となったことを受け、米国債利回りは再び上向いた 。入札では応札倍率が2.29倍と、2009年7月以来約7年ぶりの低水準となったほ か、最高落札利回りが1.218%と、入札前取引(WI)の水準を1ベーシス ポイント(bp)以上上回った。 米財務省は22日に280億ドルの7年債入札、23日に50億ドルの30年物イン フレ指数連動債(TIPS)入札を実施する。 イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長はこの日に行った上院銀行委員会での証言 で、海外リスクや米国内での雇用減速に伴い、利上げに向け慎重な対応が正当化されると の認識を表明。市場に対する特に大きなサプライズはなかった。 イエレン議長はこの日の証言に続き、22日に下院金融委員会で証言を行なう。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 9.75 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread -1.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -12.25 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -47.50 (+0.25)