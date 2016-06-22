TOP NEWS* 海外トップニュース（22日）

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［２２日 ロイター］ - ◆海外トップニュース > 独30年債入札、平均利回りは過去最低の0.65％ > 南ア5月ＣＰＩ、前年比＋6.1％に鈍化 来月の利上げ見送りか > シンガポール中銀、人民元投資を外貨準備に追加 > 鴻海、シャープの海外部門リストラへ＝郭会長 > タイ中銀、政策金利1.50％に据え置き 2016年成長率予想も維持 > 北朝鮮ミサイル発射は「無謀な挑発行為」、韓国大統領が非難 > Ｈ＆Ｍの第2四半期は17％の減益、ドル高や需要低迷で > 〔情報ＢＯＸ〕ＥＵ離脱か残留か、英新聞各紙が立場を表明 > 〔BREAKINGVIEWS〕ソフトバンク孫社長の続投表明、影響計りかねる市場 > 〔アングル〕英ＥＵ離脱派、底流に「トランプ主義」と共通する価値観

> 〔アングル〕クリントン氏の経済政策を仕切る「2人のマイク」 > 〔アングル〕ロボットは「電子人間」、法的責任負わせよ 欧州議会で構想 > 〔BREAKINGVIEWS〕要警戒、フランスの「国民投票」リスク > 〔ロイター調査〕フィリピン中銀、23日に政策金利据え置きへ > 〔ＩＢウオッチャー〕ＰＥは石油・ガス会社買収に前向き、4分の1が年内実施を計画＝調査 > 〔情報ＢＯＸ〕ロイター・ＩＮＳＥＡＤアジア企業景況指数：業種別の動向 > 〔情報ＢＯＸ〕ロイター・ＩＮＳＥＡＤアジア企業景況指数：国別の動向 > ロイター／ＩＮＳＥＡＤアジア企業景況指数、第2四半期は67に改善

> 〔海外規制フラッシュ〕米金融安定監督評議会、マーケットプレース融資のリスクに懸念 > 〔海外規制フラッシュ〕米ＦＲＢ理事、指標金利への過度な依存に警鐘 > 〔海外規制フラッシュ〕ＥＵ、社債市場の新規制は段階的に導入する方針 > ポーランド、欧州初のソブリン「パンダ債」発行へ＝中国紙 > 5月の中国原油輸入、3カ月連続でロシアが首位 > 離脱なら英ＦＴ指数の年末予想を6％引き下げ＝クレディ・スイス > ノルウェー石油業界の労使交渉が妥結、スト回避へ > 僅差で残留でも「英・ＥＵの安定脅かす」、シティが指摘 > 米トゥイリオが22日にＩＰＯへ、英国民投票の前日 > 米ＭＢＡ取得の新卒者、大手銀が依然志望就職先トップ＝調査 > トランプ氏、選挙資金不足を否定 「私の富は無限」 > 中国安邦保険、韓国ウリィ銀の株式取得に関心＝関係筋 > インスタグラム、利用者数が5億人突破 80％超は米国外 > アルゼンチン中銀、中銀債金利を75ｂｐ引き下げ31.5％に > 米ツイッター、動画投稿を140秒へ延長 動画サービス強化 > タイ中銀、政策金利を1.50％に据え置き

> オイの資産保全申請、銀行への脅威とならず＝ブラジル財務相 > インドネシア議会予算委、2016年歳入見通し引き下げ 依然楽観的 > アイルランド財務相、ブレグジットによるＧＤＰ押し下げは「許容範囲内」と想定 > 北朝鮮の2発目ミサイル、400キロ飛行 成否を分析＝韓国軍 > フェイスブック、ライブ動画制作でメディアやセレブと契約＝ＷＳＪ > 米大統領選、クリントン氏のリード差9ポイントに縮まる > 米ファラデー自動運転ＥＶの試験走行、加州当局が承認 > 独ＶＷ監査役会、前経営陣の対応支持 株主総会控え＝関係筋 > ＩＣＡＰ、タレットと統合する事業の一部売却を提案 > ハンガリー中銀が政策金利据え置き、今年の成長率見通しも維持 > ＣＩＴＩＣリソーシズ、石油・ガス投資で伊藤忠と覚書 > 米テスラ、太陽光大手ソーラーシティに28億ドルで買収提案 > BUZZ-外株：フィリピン石炭大手などが下落、新政権が事業中止の可能性 > 中国の中小製造業指数、6月は4カ月ぶり低水準

> 〔BREAKINGVIEWS〕ソフトバンク、「後継者」消滅で投資家の混乱に拍車 > 〔BREAKINGVIEWS〕「相対性」の世界における米ＦＲＢの盲点 > 〔ＦＥＤフォーカス〕米国株の割高感、イエレン体制下で最も鮮明に警告 > マクドナルド中国・香港店舗、北京首旅など取得に名乗り＝関係筋 > 〔ファンドビュー〕英離脱なら米資産買いの好機＝プルデンシャルのピーターズ氏 > 〔海外規制フラッシュ〕米連邦航空局、ドローン商業利用規則公表 宅配は対象外 > 独金融監督庁、検察当局にＶＷ前取締役全員の捜査を要請 > 北朝鮮が発射した2発目のミサイル、400キロ飛行＝韓国軍 > 北朝鮮の発射したミサイル、2発とも日本海に落下＝米国防総省報道官 > 米金融当局トップ、ブレグジットの可能性を協議＝財務省 > ＥＵ、課税逃れ対策強化で合意 当初案から後退で実効性に疑問も > 16年の独成長率、昨年の1.7％を上回る公算＝官房長官 > 「英投票後の相場急変に備えを」、米大手銀が顧客に注意喚起 > 中国、穏健な金融政策と積極的な財政政策を続ける＝李首相 > クリントン氏の副大統領候補、ウォーレン議員ら3人に絞り込み＝ＡＰ > 北朝鮮、2発目「ムスダン」発射したもよう＝韓国軍 > 石油・ガス施設攻撃のナイジェリア武装勢力、政府との停戦合意否定 > 北朝鮮のミサイル発射は失敗したもよう＝韓国軍 > 英国民投票、登録有権者は過去最高の約4650万人＝選管 > トランプ大統領なら米経済は「破滅」＝クリントン氏 > 米テスラ、太陽光大手ソーラーシティに28億ドルで買収提案 > 米フェデックス、3─5月は赤字縮小でも年金関連の調整など響く > 米アドビ6─8月期の売上高見通し14.2─14.7億ドル、予想下回り株価下落 > *TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（22日）