23日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 木内日銀審議委員が講演（金沢） 1030 ２０年利付国債の入札発行 1100 ６月製造業ＰＭＩ速報 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２０年利付国債の入札結果 1400 木内日銀審議委員会見（金沢） 1400 ４月改訂景気動向指数 1515 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 株主総会：シャープ、日本郵政 新規上場 バーチャレクス・コンサルティング がマザーズに（公開価格1090 円） 新規上場 コンピュータマインド がＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔに 東証１部指定 ソルクシーズ 東証２部から 東証１部指定 日本エスコン 東証２部から 市場変更 アトラ が東証１部に マザーズから ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ６月２３日（木） 07:00 仏：総合ＰＭＩ速報値 Jun 07:00 仏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Jun 07:00 仏：製造業ＰＭＩ速報値 Jun 07:30 独：総合ＰＭＩ速報値 Jun 07:30 独：サービス部門ＰＭＩ速報値 Jun 07:30 独：製造業ＰＭＩ速報値 Jun 08:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Jun 08:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ速報値 Jun 08:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ速報値 Jun 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米：シカゴ連銀全米活動指数 May 13:45 米：製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Jun 14:00 米：景気先行指数（コンファレンス・ボード） May 14:00 米：新築１戸建て住宅販売（商務省） May ◇イベント ＥＵ残留の是非を問う英国民投票 17:00 米財務省３０年債入札 23:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が講演 「Economic Conditions and the Role of Monetary Policy」 上海協力機構（ＳＣＯ）首脳会議（２４日まで）