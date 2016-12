UPDATE 1-アジア通貨動向（22日）＝対ドルでまちまち、英国民投票控え慎重姿勢

(内容を追加しました) [シンガポール 22日 ロイター] - アジア新興国通貨市場は 対ドルでまちまち。英国民投票を控え全般には慎重姿勢が強い。 タイバーツ はきょうの中銀の金融政策決定を控えて軟調。 追加緩和しても景気支援は見込めず金融面での安定性を損なう可能性が 高く、金利据え置きが予想されている。 月末要因による企業のドル需要でインドネシアルピア は下 落。 中国人民元 と韓国ウォン は、下げから戻して 小幅高。 市場関係者によると、英国民投票をめぐる世論調査以外に注目材料 は乏しいという。 インドネシアルピアは、ノンデリバラブルフォワード の軟調にも追随。国債も軟調となっている。議会委員会は前日、201 6年の歳入見通しを下方修正したが、エコノミストからは依然としてか なり楽観的との見方がでている。 0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *マレーシア市場は休場。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 104.53 104.77 +0.23 Sing dlr 1.3430 1.3435 +0.04 Taiwan dlr 32.226 32.258 +0.10 Korean won 1155.40 1156.60 +0.10 Baht 35.25 35.17 -0.23 Peso 46.470 46.380 -0.19 Rupiah 13280 13260 -0.15 Rupee 67.60 67.49 -0.16 *Ringgit 4.0340 4.0340 0.00 Yuan 6.5858 6.5900 +0.06 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 104.53 120.30 +15.09 Sing dlr 1.3430 1.4177 +5.56 Taiwan dlr 32.226 33.066 +2.61 Korean won 1155.40 1172.50 +1.48 Baht 35.25 36.00 +2.13 Peso 46.47 47.06 +1.27 Rupiah 13280 13785 +3.80 Rupee 67.60 66.15 -2.14 Ringgit 4.0320 4.2935 +6.49 Yuan 6.5858 6.4936 -1.40 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。