アジア株式市場サマリー（22日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［ ２２日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 1992.58 +9.88 +0.50 1981.78 1994.76 1979.37 前営業日終値 1982.70 台湾 加権指数 8716.25 +31.40 +0.36 8675.12 8716.25 8653.04 前営業日終値 8684.85 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5270.900 -3.462 -0.07 5274.400 5297.800 5259.300 指数 前営業日終値 5274.362
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