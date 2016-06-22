米7年債入札、落札利回りが3年ぶり低水準

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［ワシントン ２２日 ロイター］ - 米財務省が実施した２８０億ドルの７年債入 札は、最高落札利回りが１．４９７％と、２０１３年５月以来約３年ぶりの低水準となっ た。応札倍率は２．５６倍。 外国中銀など間接入札者の落札比率は１月以来の大きさで、プライマリーディーラー （米政府証券公認ディーラー）も３月以来の大きさ。一方、直接入札者の落札比率は２０ １５年９月以降で最小となった。 詳細は以下の通り。 最高落札利回り 1.497％ 平均落札利回り 1.449％ 最低落札利回り 1.350％ 落札価格 99.192087 最高利回り落札比率 87.12％ カバー（応札倍率） 2.56倍 （以下の単位はドル） 落札総額 28,000,007,400 応札総額 71,640,540,200 競争入札 27,992,960,200 非競争入札 7,047,200 ＮＹ連銀地区落札 4,084,656,500 プライマリーディーラー応札 48,109,000,000 プライマリーディーラー落札 7,076,240,000 直接入札者応札 3,827,000,000 直接入札者落札 2,557,000,000 間接入札者応札 19,697,493,000 間接入札者落札 18,359,720,200 発行日 2016年6月30日 償還日 2023年6月30日 ＣＵＳＩＰ番号 912828S35
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