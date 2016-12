UPDATE 1-米金融・債券市場＝米国債価格上昇、英ＥＵ離脱懸念強まる

(レートを更新しました) [ニューヨーク 22日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 99*31.00 2.5014% ) 前営業日終値 100*02.50 2.4960% 10年債(指標銘柄 17時05分 99*14.00 1.6869% ) 前営業日終値 99*11.00 1.6970% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*20.75 1.1977% 前営業日終値 99*17.50 1.2180% 2年債(指標銘柄) 17時01分 99*24.25 0.7472% 前営業日終値 99*23.25 0.7630% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 167*23.00 167*19.00 Tノート先物9月限 131*11.00 131*08.00 米金融・債券市場では、英国の欧州連合(EU)離脱の是非を問う国民投票を翌22 日に控え、2つの世論調査で離脱派が優勢となったことでリスク選好が後退、安全とみら れる米国債に質への逃避買いが入った。 ジェフリーズ(ニューヨーク)の短期金融市場担当エコノミスト、トーマス・サイモ ンズ氏は「2つの世論調査でブレグジット(英EU離脱)が残留となるよりもわずかなが ら可能性が高いことが判明し、この日の相場を大部分動かした」と述べた。 終盤の取引で10年債 は3/32高。利回りは1.69%と、前日の1 .70%から低下した。 午後行われた280億ドルの7年債入札の引き合いが底堅かったことも米国債の買い を後押しした可能性がある。これとは別に行われた50億ドルの30年物インフレ指数連 動債(TIPS)入札は、外国中銀など間接入札者の落札比率が77.02%と過去最高 を記録した。 イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長はこの日、上院に続き下院金融委員会で半 期に一度の証言を行ったが、新たなサプライズ発言は聞かれなかった。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 10.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -3.75 (-2.00) U.S. 10-year dollar swap spread -12.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -47.75 (-0.50)