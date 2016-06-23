TOP NEWS* 海外トップニュース（23日）

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［２３日 ロイター］ - ◆海外トップニュース > 英世論調査、ＥＵ残留支持が55％と離脱支持を上回る＝ポピュラス > 英国のＥＵ残留支持52％、離脱支持48％＝イプソスモリ調査 > ＥＵ残留確率が86％に上昇＝ブックメーカーのベットフェア > ポンドが対ドルで年初来高値、賭け業者の予想オッズで離脱確率低下 > フィリピン中銀、政策金利を据え置き 内需好調 > ノルウェー中銀が政策金利据え置き、追加利下げの可能性に言及 > 債務の株式化、「ゾンビ企業」は対象外＝中国当局者 > 中国のデフォルト、システミックリスク及ぼさず＝政府文書 > ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値、6月は52.8に低下 サービスが減速 > 6月の独総合ＰＭＩ速報値は54.1に低下、サービス伸び悩む > 6月の仏総合ＰＭＩ速報値は49.4、4カ月ぶりの50割れ ストが影響 > 〔ロイター為替予測調査〕アジア通貨の市場心理が総じて改善、ルピーと人民元は弱気

> 〔アングル〕英国民投票の行方に固唾のむ米国、離脱ならビジネスや投資に打撃 > 〔アングル〕英少数派市民「残留」に傾く、議員殺害が影 離脱派に違和感も > 〔情報ＢＯＸ〕英国民投票直前の世論調査、残留支持にシフト > 〔情報ＢＯＸ〕英国民投票23日、結果判明までの流れ > 〔ロイター・コラム〕英投票、手を出さないのが最良の投資戦略 > 〔情報ＢＯＸ〕英「離脱」なら金は1400ドル、アナリストの商品相場予想 > 〔情報ＢＯＸ〕低迷する米ＩＰＯ市場、上位10銘柄のパフォーマンス > 〔ＩＢウオッチャー〕米ＩＰＯ市場が低迷、早期回復は期待薄 > 〔ＩＦＲ〕米ビザがビザ・ヨーロッパ買収完了、欧州銀行に多額の利益 > 〔焦点〕沈滞する国際貿易と世界経済、学ぶべきは1930年代の教訓 > 〔アングル〕米株オプション市場、過度な英離脱懸念の修正期待する取引も > 〔ファンドビュー〕先進国はＩＰＯ回復への取り組み必要＝ノルウェーのＳＷＦ

> シンガポール証取、証拠金引き上げ 英国民投票控え > 北朝鮮のミサイル試射で、防衛強化の必要性示された＝米国防長官 > 中国「一帯一路」、昨年の投資額は20％増の150億ドル＝習主席 > 英国、ＥＵ離脱なら影響力は低下へ＝中国紙 > 米ＣＭＥグループ、英国民投票対策で制限値幅を拡大 > 三胞集団と北京首旅、マクドナルド中国・香港店舗の売却入札参加 > 米鉄鋼業界の保護主義を懸念＝中国商務省 > 英ミューチュアルファンド、国民投票控え現金比率が4年半ぶり高水準 > ホンダのマレーシア法人、約15万台をリコール > 米国、南シナ海判決後の中国の「追加的挑発行為」を警戒 > 米テスラ、一部株主がソーラーシティ買収提案を支持 株価は急落 > 5月の米企業設備投資向け新規与信、前年比7％減＝業界団体 > フィアット・クライスラー、リコール車両110万台の修理加速 > EXCLUSIVE-英ＲＢＳ、ギリシャ船舶ファイナンス事業の買収提案受ける > 事業買収は一段落、今後は提携先との協力深化＝独ＳＭＡソーラーＣＥＯ > 米トゥイリオのＩＰＯ成功、英国民投票直前でも調達額は予定上回る > アイルランド、英ＥＵ離脱なら輸出企業支援検討＝外相 > 米貿易委、日本・中国製冷延鋼板のダンピング認める 関税確定 > 米新車品質調査、韓国起亜ブランドが首位＝ＪＤパワー > 〔ＩＦＲ〕ユーロ圏は「日本化」の恐れ 低利回り・低成長が継続か > BUZZ-外株：米主要500社第2四半期見通し、悪化・改善比率が5年ぶり低水準 > ナイジェリア武装勢力、政府と停戦合意の可能性＝地元指導者 > 北朝鮮は太平洋の米国領攻撃能力を確保─金正恩委員長＝ＫＣＮＡ > ＶＷ株主総会、排ガス問題批判に創業家が経営陣を擁護 > クリントン氏が経済ビジョン示す、税金の抜け道防止など > 〔海外規制フラッシュ〕ＦＳＢ、資産運用業界に対する新規制を提案 > 〔ファンドビュー〕英投票へ向けた相場変動、逆張り筋が英内需関連株に注目 > 〔ファンドビュー〕英国、ＥＵ残留の公算 上昇見込む欧州株を投票翌日に売り＝ガンドラック氏 > Ｓ＆Ｐ、ブレグジットなら短期間で英格下げへ＝独紙 > 英ＥＵ残留派がリード、投票前夜公表の2つの調査 > 英国のＥＵ離脱派がリード縮小、2ポイント差＝ＴＮＳ調査 > 英国民投票、残留派が僅差でリード＝ＪＰモルガン > ミサイル試射は成功、北朝鮮は太平洋の米国領攻撃能力を確保＝ＫＣＮＡ > *TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（23日）