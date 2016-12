UPDATE 1-アジア通貨動向（23日）＝大半が上昇、英ＥＵ残留期待で　商い低調

(情報を更新しました) [シンガポール 23日 ロイター] - アジア新興国通貨は23 日、薄商いのなか、大半が上昇した。投資家の間では、この日の英国民 投票で欧州連合(EU)残留が決まるのではないか、との期待感が広が っている。 シンガポールドル が2カ月超ぶりとなる高値水準をつけた ほか、韓国ウォン は7週間ぶりの高値、マレーシアリンギM YR=MYは6週間ぶり高値をつけた。 投票前夜に公表された2つの世論調査では、ともにEU残留支持が 離脱支持をリードする結果となった。ただし、両陣営の支持に大きな差 はなく、依然として拮抗している。 メイバンクのシニアストラテジスト、クリストファー・ウォン氏は 「最新の世論調査が示唆するように、市場は残留を見込んでいる」と指 摘。「大差で残留が決まれば、アジア通貨は上昇を維持するだろう。一 方、僅差での残留であれば、キャメロン英首相のキャリアが危機にさら されかねず、ボラティリティーが再び高まる可能性がある」と述べた。 0400GMT(日本時間午後1時)現在のアジア新興国通貨の対 米ドル相場は以下の通り。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 104.62 104.45 -0.16 Sing dlr 1.3371 1.3383 +0.09 Taiwan dlr 32.160 32.221 +0.19 Korean won 1151.70 1154.40 +0.23 Baht 35.20 35.23 +0.10 Peso 46.510 46.620 +0.24 Rupiah 13265 13280 +0.11 Rupee 67.36 67.48 +0.17 Ringgit 4.0170 4.0340 +0.42 Yuan 6.5760 6.5750 -0.02 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 104.62 120.30 +14.99 Sing dlr 1.3371 1.4177 +6.03 Taiwan dlr 32.160 33.066 +2.82 Korean won 1151.70 1172.50 +1.81 Baht 35.20 36.00 +2.29 Peso 46.51 47.06 +1.18 Rupiah 13265 13785 +3.92 Rupee 67.36 66.15 -1.80 Ringgit 4.0170 4.2935 +6.88 Yuan 6.5760 6.4936 -1.25 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。