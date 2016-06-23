アジア株式市場サマリー（23日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［２３日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 1986.71 -5.87 -0.29 1989.42 1990.71 1980.14 前営業日終値 1992.58 台湾 加権指数 8676.68 -39.57 -0.45 8706.08 8711.21 8662.78 前営業日終値 8716.25 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5280.700 +9.753 +0.19 5271.000 5292.800 5269.400 指数 前営業日終値 5270.947
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