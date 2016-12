UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格下落、英ＥＵ残留観測の高まりで

(レートを更新しました) [ニューヨーク 23日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 98*27.50 2.5547% ) 前営業日終値 100*01.00 2.4980% 10年債(指標銘柄 17時05分 98*29.50 1.7441% ) 前営業日終値 99*14.00 1.6870% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*11.25 1.2592% 前営業日終値 99*19.75 1.2040% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*22.00 0.7828% 前営業日終値 99*24.00 0.7510% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 166*03.00 167*23.00 Tノート先物9月限 130*26.00 131*11.00 米金融・債券市場では、英国で実施されている欧州連合(EU)離脱の是非を問う国 民投票で残留が決まるとの観測が高まるなか、米国債価格が下落した。 終盤の取引で10年債 は15/32安で推移。利回りは1.74%と、 前日終盤の1.69%から上昇した。同利回りは前週16日、英国のEU離脱懸念が高ま ったことで1.52%と、約4年ぶりの低水準をつけていた。 この日は複数の英世論調査で残留支持が離脱支持をリード。世論調査には投票行動を 決めていない人たちの動向は反映されていないが、離脱に伴うリスクをとるよりは残留に 投票するのではないかとの見方が出ている。 こうしたなか、株式などの高リスク資産に資金が流れ、米国債などの安全資産に対す る需要は低下した。 BMOキャピタル・マーケッツ(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、アーロン・ コリ氏は「どちらに投票するのか決めていない人たちが均衡を破るのではないかとの見方 が強くなっている」と述べた。 市場関係者は、英国がEU残留を選べば、米債券市場の焦点は再び米連邦準備理事会 (FRB)による利上げ時期に戻ると指摘。 この日発表の米経済指標では、18日までの週の新規失業保険申請件数(季節調整済 み)は前週比1万8000件減の25万9000件 と、3月につけた43年ぶりの低水 準に近づいた。このほか、マークイット発表の6月の米製造業購買担当者景気指数(PM I)速報値は51.4と、前月の50.7から上昇し、3カ月ぶりの高水準となった。 一方、5月の新築1戸建て住宅の販売戸数(季節調整済み)は、年率換算で前月比6 .0%減の55万1000戸と、4月につけた8年超ぶりの高水準から落ち込んだ。 市場関係者は、米経済指標が改善すれば金利動向の影響を受けやすい短期債を見直す 動きが出る可能性があると指摘。前出のコリ氏は、英国民投票で残留が決まれば市場では 7月利上げの可能性が意識され始め、2年債、3年債のリプライシングが起きるとの見方 を示した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 10.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -4.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -12.25 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -47.25 (+0.25)