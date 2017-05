27日の国内・海外経済指標と行事予定

(6月27日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1030 国債投資家懇談会 1300 英国民投票を受けた官民意見交換会(経産省) 1530 経団連会長会見 新規上場 キャリア がマザーズに(公開価格1950円) ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 6月27日(月) 27~29Jun 06:00 独:輸入物価(連邦統計庁) May 27~30Jun 06:00 独:小売売上高(連邦統計庁) May 08:00 ユーロ圏:M3(ECB) May 13:45 米:サービス部門PMI速報値(マークイット) Jun 13:45 米:総合PMI速報値(マークイット) Jun