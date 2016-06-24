UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（24日）＝9本、21億2800万円

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(設定額を追加しました) ファンド名 ＹＭアセット・バランスファンド（安定タイプ）／（成長タイプ） ＜愛称：トリプル維新ファンド（安定タイプ）／（成長タイプ ）＞ 運用会社 ワイエムアセットマネジメント 設定上限額 各１０００億円 設定額 安定１２億７８００万円／成長８億４３００万円 販売会社 山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行、ワイエム証券 ファンド名 たわらノーロード 国内債券＜ラップ向け＞ 運用会社 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 楽天証券 ファンド名 たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞ 運用会社 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 楽天証券 ファンド名 たわらノーロード 国内リート＜ラップ向け＞ 運用会社 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 楽天証券 ファンド名 たわらノーロード 先進国リート＜ラップ向け＞ 運用会社 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 楽天証券 ファンド名 たわらノーロード 新興国株式＜ラップ向け＞ 運用会社 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 楽天証券 ファンド名 たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ 運用会社 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 楽天証券 ファンド名 たわらノーロード 日経２２５＜ラップ向け＞ 運用会社 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 楽天証券
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