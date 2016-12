アジア通貨動向（24日）＝下落、英国民投票の開票序盤で離脱派優勢

[シンガポール 24日 ロイター] - 序盤のアジア新興国通貨 市場は下落。欧州連合(EU)離脱をめぐる英国民投票の序盤の開票状 況で、離脱派が優勢となっていることを受け、ポンドが下落、安全資産 への逃避買いが進んでいる。 マレーシアリンギ と韓国ウォン は値動きの荒い 展開の中、一時の上げから下げに転じている。両通貨は、先に発表され た世論調査で残留派の優勢が示されたことから約2カ月ぶり高値に上昇 していた。 ノン・デリバラブル・フォワード(NDF)市場で、大方のアジア 通貨が下落し、スポット市場の相場に影響している。 サムスン・フューチャーズの調査部門責任者は「現時点で投票結果 は離脱支持の優勢を示しており、アジア通貨を含むリスク資産は調整に 見舞われる見通しだ。リスク資産は最近、残留を織り込んでいた」と指 摘した。 0112GMT(日本時間午前10時12分)現在のアジア新興国 通貨の対米ドル相場は以下の通り。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 104.22 106.14 +1.84 Sing dlr 1.3492 1.3376 -0.86 Taiwan dlr 32.265 32.190 -0.23 Korean won 1157.40 1150.20 -0.62 Baht 35.35 35.18 -0.48 Peso 46.900 46.535 -0.78 Rupiah 13270 13255 -0.11 Rupee 67.25 67.25 0.00 Ringgit 4.0360 4.0185 -0.43 Yuan 6.5795 6.5795 0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 104.22 120.30 +15.43 Sing dlr 1.3492 1.4177 +5.08 Taiwan dlr 32.265 33.066 +2.48 Korean won 1157.40 1172.50 +1.30 Baht 35.35 36.00 +1.84 Peso 46.90 47.06 +0.34 Rupiah 13270 13785 +3.88 Rupee 67.25 66.15 -1.64 Ringgit 4.0360 4.2935 +6.38 Yuan 6.5795 6.4936 -1.31 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。