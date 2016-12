UPDATE 2-アジア通貨動向（24日）＝下落、英のＥＵ離脱ほぼ確実に

(内容を更新しました) [シンガポール 24日 ロイター] - アジア新興国通貨市場は 不安定な地合いの中で下落。欧州連合(EU)離脱の是非をめぐる英国 民投票で離脱派の勝利がほぼ確実になったことを受け、ポンドが急落し 、安全資産に資金が流れ込んでいる。 シンガポールドル と韓国ウォン は1日あたりの 下落率としては約5年ぶりの大きさとなる勢いだ。ただ、通貨下支えの ため当局の介入の可能性が取り沙汰されている。トレーダーによると、 韓国の通貨当局は介入に乗り出したもようだ。 世界銀行傘下の国際金融公社(IFC)の副トレジャラー、アンド リュー・クロス氏は「英EU離脱と世界金融危機を比べることはしない が、市場がナーバスとなり、人々がリスクを回避し、質への逃避が不可 避だという共通性がある」と指摘。「投資家は無リスクとみなす資産に 殺到している」と述べた。 0605GMT(日本時間午後3時05分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.40 106.14 +3.65 Sing dlr 1.3579 1.3376 -1.49 Taiwan dlr 32.410 32.190 -0.68 Korean won 1177.08 1150.20 -2.28 Baht 35.40 35.18 -0.62 Peso 46.880 46.535 -0.74 Rupiah 13380 13255 -0.93 Rupee 68.03 67.25 -1.15 Ringgit 4.1050 4.0185 -2.11 Yuan 6.6120 6.5795 -0.49 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.40 120.30 +17.48 Sing dlr 1.3579 1.4177 +4.40 Taiwan dlr 32.410 33.066 +2.02 Korean won 1177.08 1172.50 -0.39 Baht 35.40 36.00 +1.69 Peso 46.88 47.06 +0.38 Rupiah 13380 13785 +3.03 Rupee 68.03 66.15 -2.76 Ringgit 4.1050 4.2935 +4.59 Yuan 6.6120 6.4936 -1.79 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。