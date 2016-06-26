〔表〕きょうの投信設定（27日）＝3本

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ファンド名 Ｊ─ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）＜愛称：リートナビ＞ 運用会社 みずほ投信投資顧問 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 ── 手数料 上限３．２４％（税込み） 信託報酬 純資産総額に対して年率１．０８％（税込み） 販売会社 北洋銀行 ファンド名 Ｊ─ＲＥＩＴセレクション（年１回決算型）＜愛称：リートナビ＞ 運用会社 みずほ投信投資顧問 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 北洋銀行 ファンド名 ＭＡＸＩＸ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額 当初設定日の前営業日における対象指数の終値を１億倍した金額相当 設定額 ── 販売会社 ＢＮＰパリバ証券、クレディ・スイス証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタ ンレー証券
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