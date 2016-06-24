［東京 ２４日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 24 June, 2016---------------------------------------- 1600 日本：高島屋 １Ｑ決算
●海外● ◇イベント 上海協力機構（ＳＣＯ）首脳会議（最終日） Saturday, 25 June, 2016---------------------------------------- 0900 日本：ロッテホールディングス 株主総会
アジアインフラ投資銀行（ＡＩＩＢ）が初の年次総会（北京、２６日まで） 02:00 中国財政相とＡＩＩＢ総裁があいさつ 02:00 ＡＩＩＢ総裁記者会見
Sunday, 26 June, 2016----------------------------------------
スペイン総選挙 アジアインフラ投資銀行（ＡＩＩＢ）が初の年次総会（最終日） 世界経済フォーラム夏季ダボス会議（天津、２８日まで） Monday, 27 June, 2016---------------------------------------- 1530 日本：経団連会長会見 Tuesday, 28 June, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 日本：２年利付国債の入札発行 1030 日本：１０年利付国債（７月債）の発行予定額等 1245 日本：２年利付国債の入札結果 1500 ルネサスエレクトロニクス社長兼ＣＥＯ会見 1515 日本：２年利付国債の第II非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント ＥＵ首脳会議 （２９日まで）
◇決算予定 ナイキ Wednesday, 29 June, 2016---------------------------------------- 0930 ソニー、経営方針説明会
1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等
●海外● ◇イベント 北朝鮮最高人民会議（国会に相当）招集 ＥＵ首脳会議 （最終日）
◇決算予定 モンサント Thursday, 30 June, 2016---------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1500 日本：ニトリホールディングス １Ｑ決算 ●海外● ◇イベント 09:00 台湾：中銀金利発表 Q2 11:30 ＥＣＢが６月理事会の議事要旨を公表 19:20 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が経済と金融政策についてプレゼンテーション（ロンドン）
Friday, 01 July, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：６月日銀短観 1400 日本：基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀） 1530 日本：良品計画 １Ｑ決算 Monday, 04 July, 2016---------------------------------------- 1500 日本：６月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング）
●海外● ◇イベント 15:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演（ロンドン） ◇休場 香港、タイ
Monday, 04 July, 2016----------------------------------------
●海外● ◇休場 米国（独立記念日）・インドネシア Tuesday, 05 July, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見
Wednesday, 06 July, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 13:00 タルーロＦＲＢ理事が規制と金融政策に関する討論会に参加 18:00 ６月１４─１５日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表
◇休場 シンガポール・インドネシア・インド
Thursday, 07 July, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件
◇休場 インドネシア Friday, 08 July, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外● ◇休場 インドネシア
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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