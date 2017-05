米金融・債券市場＝国債価格上昇、英ＥＵ離脱決定受け安全買い

[ニューヨーク 24日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 101*27.50 2.4123% 柄) 前営業日終 98*26.00 2.5570% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 100*18.50 1.5616% ) 前営業日終 98*31.00 1.7390% 値 5年債(指標銘柄 17時05分 100*07.75 1.0751% ) 前営業日終 99*12.00 1.2540% 値 2年債(指標銘柄 17時05分 99*31.25 0.6368% ) 前営業日終 99*22.25 0.7790% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9 169*31.00 166*03.00 月限 Tノート先物9 132*12.00 130*26.00 月限 米金融・債券市場では英国が欧州連合(EU)離脱を決めたことを受け安全資産とし ての米国債に買いが入り、米国債価格が急上昇した。 終盤の取引で米10年債 は1─14/32高、利回りは1.58%で推 移。利回りは一時1.41%まで低下し、2012年7月につけた過去最低水準に迫った 。 23日の国民投票で英国のEU離脱が決まったことを受け、キャメロン英首相は辞意 を表明。英ポンド相場は急落し、世界的に株価が急落するなどの動きが出た。 CIBC(ニューヨーク)の米債券取引部門責任者、トム・トゥッチィ氏は、「英国 によるEU離脱で何が起こるのかまったく先が読めない」とし、「先行き不透明感により 、市場関係者の間で保守的な動きが出ている」と述べた。 米国債はオーバーナイトの取引で大きく買われたが、米取引時間帯ではパニック的な 買いは収束。リーガル・アンド・ゼネラル・インベストメント・マネジメント・アメリカ のシニア・ポートフォリオマネジャー、ジャスティン・タベリオーネ氏は、「米市場開始 時は取引に売りも買いも見られ、より均衡のとれた状態になっていた」としている。ただ 同氏によると、この日の米国債の売買高は通常の約4─5倍だった。 英国のEU離脱決定を受け、米連邦準備理事会(FRB)は利上げに向け一段と慎重 になると予想される。前出のタベリオーネ氏は、「英国がEU離脱を決めたことで、第3 ・四半期にFRBが利上げに動く可能性は低下した」としている。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 9.75 (+1.75) U.S. 5-year dollar swap spread -4.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -12.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -47.50 (-0.25)