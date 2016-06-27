再送-28日の国内・海外経済指標と行事予定

(閣議の時間を追加しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 経済財政諮問会議 1000 閣議、閣議後会見 1030 ２年利付国債の入札発行 1030 １０年利付国債（７月債）の発行予定額等 1245 ２年利付国債の入札結果 1500 ルネサスエレクトロニクス社長兼ＣＥＯ会見 1515 ２年利付国債の第II非価格競争入札結果 株主総会：マツダ、富士重、タカタ 決算：Ｊフロント 新規上場 ベガコーポレーション がマザーズに（公開価格1600円） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ６月２７日（月） 08:00 ユーロ圏：Ｍ3（ＥＣＢ） May 13:45 米：サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Jun 13:45 米：総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Jun ◇イベント 06:00 英財務相が経済政策上の対応に関する声明発表 17:30 ドラギＥＣＢ総裁がＥＣＢフォーラムで講演 国際エネルギー機関（ＩＥＡ）がエネルギーアウトルック特別リポート公表 ６月２８日（火） 06:00 独：輸入物価（連邦統計庁） May 12:30 米：ＧＤＰ確報値（商務省） Q1 12:30 米：企業利益改定値（商務省） Q1 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 米：Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Apr 14:00 米：リッチモンド連銀製造業総合指数 Jun 14:00 米：消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Jun ◇イベント 08:00 ドラギＥＣＢ総裁がＥＣＢフォーラムで講演 08:30 クーレＥＣＢ専務理事がＥＣＢフォーラムで講演 11:00 プラートＥＣＢ専務理事がＥＣＢフォーラムで講演 23:00 パウエル米ＦＲＢ理事が講演 "Recent Economic Developments, Monetary Policy Considerations, and Longer-term Prospects" ＥＵ首脳会議 （２９日まで） ◇決算予定 ナイキ