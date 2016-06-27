アジア通貨動向（27日）＝人民元などほぼ全面安

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［ ２７日 ロイター］ - ０１４２ＧＭＴ（日本時間午前１０時４２分）現在のア ジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.68 102.15 +0.46 Sing dlr 1.3597 1.3537 -0.44 Taiwan dlr 32.560 32.502 -0.18 Korean won 1186.00 1179.90 -0.51 Baht 35.38 35.33 -0.13 Peso 47.170 46.950 -0.47 Rupiah 13515 13375 -1.04 Rupee 67.96 67.96 0.00 Ringgit 4.1220 4.0900 -0.78 Yuan 6.6347 6.6260 -0.13 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.68 120.30 +18.31 Sing dlr 1.3597 1.4177 +4.27 Taiwan dlr 32.560 33.066 +1.55 Korean won 1186.00 1172.50 -1.14 Baht 35.38 36.00 +1.77 Peso 47.17 47.06 -0.23 Rupiah 13515 13785 +2.00 Rupee 67.96 66.15 -2.66 Ringgit 4.1220 4.2935 +4.16 Yuan 6.6347 6.4936 -2.13
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