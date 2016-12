UPDATE 1-アジア通貨動向（27日）＝大半が下落、英ＥＵ離脱で利下げ観測

(情報を更新しました) [シンガポール 27日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が下落した。英国 の欧州連合(EU)離脱で輸出が打撃を受ければ、アジア各国の中銀は利下げに動く可能 性があるとの見方が圧迫材料になっている。 一方で、通貨当局による自国通貨買い介入への警戒感から下げ幅は縮小している。 人民元 は5年半ぶりの安値をつけた。中国人民銀行(中央銀行)はきょう 、人民元の対ドル基準値(中間値)を大幅な元安・ドル高に設定した。この日の基準値設 定は、基準値が約2%切り下げられた2015年8月以来の大幅な引き下げとなった。 韓国ウォン 、インドネシアルピア 、マレーシアリンギ は 3週間ぶり安値。フィリピンペソ は5月10日以来の安値水準をつけている。 クレディ・スイスのアナリストは、リサーチノートで「英国とユーロ圏の景気減速を 踏まえると、当社の2016年のアジアの国内総生産(GDP)伸び率見通しには10─ 20ベーシスポイント(bp)程度の下方リスクがある」と指摘。「アジア各国は成長支 援のために、金融政策緩和という手段をまず取るのではないか」と分析した。 0445GMT(日本時間午後1時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.60 102.15 +0.54 Sing dlr 1.3579 1.3537 -0.31 Taiwan dlr 32.538 32.502 -0.11 Korean won 1182.70 1179.90 -0.24 Baht 35.31 35.33 +0.07 Peso 47.060 46.950 -0.23 Rupiah 13400 13375 -0.19 Rupee 67.86 67.96 +0.15 Ringgit 4.1090 4.0900 -0.46 Yuan 6.6390 6.6260 -0.20 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.60 120.30 +18.41 Sing dlr 1.3579 1.4177 +4.40 Taiwan dlr 32.538 33.066 +1.62 Korean won 1182.70 1172.50 -0.86 Baht 35.31 36.00 +1.97 Peso 47.06 47.06 +0.00 Rupiah 13400 13785 +2.87 Rupee 67.86 66.15 -2.52 Ringgit 4.1090 4.2935 +4.49 Yuan 6.6390 6.4936 -2.19