28日の国内・海外経済指標と行事予定

(６月２８日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1000 閣議・閣議後会見 1025 経済財政諮問会議 1030 ２年利付国債の入札発行（財務省） 1030 １０年利付国債（７月債）の発行予定額等（財務省） 1245 ２年利付国債の入札結果（財務省） 1500 ルネサスエレクトロニクス社長兼ＣＥＯ会見 1515 ２年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） 株主総会：マツダ、富士重、タカタ 決算：Ｊフロント 新規上場 ベガコーポレーション がマザーズに（公開価格1600円） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ６月２８日（火） 06:00 独：輸入物価（連邦統計庁） May 12:30 米：ＧＤＰ確報値（商務省） Q1 12:30 米：企業利益改定値（商務省） Q1 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 米：Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Apr 14:00 米：リッチモンド連銀製造業総合指数 Jun 14:00 米：消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Jun ◇イベント 08:00 ドラギＥＣＢ総裁がＥＣＢフォーラムで講演 08:30 クーレＥＣＢ専務理事がＥＣＢフォーラムで講演 11:00 プラートＥＣＢ専務理事がＥＣＢフォーラムで講演 23:00 パウエル米ＦＲＢ理事が講演 "Recent Economic Developments, Monetary Policy Considerations, and Longer-term Prospects" ＥＵ首脳会議 （２９日まで） ◇決算予定 ナイキ