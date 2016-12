ＥＣＢ量的緩和の公的証券買い入れ、先週は171億ユーロに拡大

[フランクフルト 27日 ロイター] - 欧州中央銀行(ECB)が発表した量的 緩和(QE)プログラムに基づく先週の公的部門証券買い入れ(PSPP)の金額は17 1億4100万ユーロ(155億7000万ドル)で、前週の169億1700万ユーロ から拡大した。 PSPPに加え、資産担保証券(ABS)、カバードボンド、社債買い入れプログラ ム(CSPP)を含む全体の買い入れ額は218億1000万ユーロで、前週の203億 0300万ユーロから拡大した。 詳細は以下の通り。(単位10億ユーロ) Reference Date PSPP ABS Covered bonds CSPP Total Jun 24 17.141 0.100 1.919 2.650 21.810 Jun 17 16.917 0.267 1.219 1.900 20.303 Jun 10 17.733 0.131 1.491 0.348 19.703 Jun 3 17.591 0.066 0.973 - 18.630 May 27 19.296 0.001 1.180 - 20.477 May 20 16.918 0.142 0.907 - 17.967 May 13 16.928 0.026 1.304 - 18.258 May 6 19.766 -0.118 1.742 - 21.390 Apr 29 17.550 -0.132 1.239 - 18.657 *ECBの発表は以下をご覧ください。 here