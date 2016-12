29日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 5月商業動態統計 0930 ソニー、経営方針説明会 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1100 5月自動車販売・生産・輸出 株主総会:スズキ、ダイハツ 新規上場 ソラスト が東証1部に(公開価格1300円) 新規上場 コメダホールディングス が東証1部に(公開価格1960円) 東証1部指定 ワールドホールディングス 東証2部から ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 6月29日(水) 06:00 独:消費者信頼感指数(GfK) Jul 09:00 ユーロ圏:景況感・業況感指数(欧州委員会) Jun 11:00 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e 12:00 独:消費者物価指数速報値(連邦統計庁) Jun 12:30 米:個人所得・消費支出(商務省) May 13:30 ブラジル:プライマリーバランス May 14:00 米:中古住宅販売仮契約指数(全米リアルター協会) May ◇イベント 北朝鮮最高人民会議(国会に相当) EU首脳会議 (最終日) ◇決算予定 モンサント