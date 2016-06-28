TOP NEWS* 海外トップニュース（28日）

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［２８日 ロイター］ - ◆海外トップニュース > メルケル独首相、英ＥＵ離脱に厳しい発言 「いいとこ取り」許さず > 英中銀、6カ月物オペで30.72億ポンド供給 応札過去最高 > ロンドン市長、自治権拡大を要求 「不透明感から経済守るため」 > ドラギＥＣＢ総裁、各国中銀に「政策の連携」呼び掛け > キャメロン英首相の後任レース、出馬を真剣に検討＝ハント保健相 > ＥＣＢ政策観測で南欧債買われる、独連邦債には売り＝欧州市場 > 中国外為当局、個人の外貨購入規則変更との報道否定 > インドネシア、歳入増狙い無申告資金への税恩赦措置を導入 > 〔アングル〕ポンド、「サッチャー時代」水準への回帰はあるか > 〔アングル〕英国、ＥＵ市場へのアクセス維持へ「第三の道」模索も > 〔焦点〕米ストレステスト、英ＥＵ離脱ショックで真価発揮か > 〔チャイナマネー〕中国の社債、格付け巡る懸念で外国人投資家は慎重姿勢 > 〔アングル〕ポンド、「サッチャー時代」水準への回帰はあるか > 〔BREAKINGVIEWS〕英金融街シティの運命はＥＵの「思し召し」次第 > 〔BREAKINGVIEWS〕独首相の静観は正解、英は心変わりの可能性も > 〔BREAKINGVIEWS〕ポンドと英経済を待ち受ける悲惨な事態 > 〔ＩＦＲ〕英銀社債が急落、米銀や独銀にも影響 > 〔ＩＦＲ〕米社債スプレッドは今後も拡大、買いは避けるべき＝ＵＢＳ
> 6月の仏消費者信頼感指数は97に低下、予想と一致 > 英国、ＥＵ離脱決定受け増税と歳出削減必要に＝財務相 > 英経済、財政的な安定が重要＝オズボーン財務相 > 欧州株が3営業日ぶり反発、銀行株に買い戻し > BUZZ-欧州銀ＣＤＳ急上昇、英離脱が引き金 ドイツ銀懸念も再燃の兆し > 中国経済、今年は約6.6％成長へ 政策支援必要＝社会科学院 > 深セン証取、中国・万科企業の不動産買収計画で2大株主に照会へ > 欧州銀行、ブレグジットで先行きに暗雲 格下げ相次ぐ > 中国資本市場の急激な変動は容認せず＝ブレグジットで李首相
> 元相場、英国民投票後も基本的に安定＝人民銀 > 英ＥＵ離脱、欧州企業の利益に打撃 ゴールドマンなど見通し > 中国、消費主導型経済への移行でさらに対応必要＝米財務長官 > WRAPUP2-ＥＵ離脱決定で英国の政治・経済が混乱、株・通貨下げ止まらず > 韓国、10兆ウォンの補正予算案提出へ、ブレグジットなどに対応 > スコットランド行政府、ＥＵとの関係維持に向け議会の支援求める > 原油先物が上昇、ノルウェーのストを懸念 > ノルウェーの石油・ガス労組、賃金交渉不調なら7月2日からスト
> 米財務長官、上院にプエルトリコ支援法案の数日以内の可決要請 > ＧＥキャピタル、米レストランチェーン貸出資産の大半を売却へ > 中信銀行、資産差し押さえ求め中国人男性提訴 負債抱え国外逃亡 > ナイジェリア原油生産、直近で日量190万バレルに増加 > ＥＣＢ・英中銀・ＦＲＢの各トップ、29日のイベント出席取りやめ > 英ＥＵ離脱、英保険会社の財務に打撃も 相場下落が支払い能力圧迫 > EXCLUSIVE-特殊医薬品エンドー、資産売却を模索＝関係筋 > 米、中国ＺＴＥへの輸出規制の発動猶予を再延長 > 英金融街シティ、ＥＵとの交渉でノルウェー型の関係締結を要望
> WRAPUP2 -英、ＥＵ離脱見据えた動き活発化 9月上旬までに新首相選出へ > オズボーン英財務相、キャメロン首相の後任目指さず＝タイムズ紙 > ウェールズの地域政党、独立に向けた動き加速へ 英国民投票受け > ドイツ取引所の株主、英離脱決定でＬＳＥ合併計画の修正要求 > 米グーグルとバイアコム、児童の個人情報保護の控訴審で勝訴 > ネスレ、次期ＣＥＯに独医療大手トップ 1922年以来の外部登用 > 〔ロイター調査〕ＥＣＢ、9カ月以内のマイナス金利深掘りなしの予想優勢 > 〔中国指標予測〕6月の統計局製造業ＰＭＩ、4カ月ぶりに悪化か > 〔ロイター調査〕メキシコ中銀は30日に利上げか、英ＥＵ離脱決定後のペソ安で
> 英国株、銀行に加え航空や旅行などが大幅下落 > イラン航空、エアバス大型機の調達契約を見直す可能性 > 大手銀行が東欧通貨の相場見通し引き下げ、英ＥＵ離脱決定で > BUZZ-ユーロ／ドル、地合いは依然軟弱 1.0970ドル手前には買い手 > 英政府、ＲＢＳとロイズ株の売却中止 ＥＵ離脱決定で市場混乱 > 米ＦＦ金利、2008年12月以来の高水準 英ＥＵ離脱決定受け > イタリア、銀行セクター支援策を準備 英ＥＵ離脱受け＝関係筋 > ブラジル6月の消費者信頼感指数は1年ぶり高水準 弾劾で見通し改善 > 独ＶＷ、排ガス不正巡る和解総額は150億ドル超＝関係者 > ムーディーズ、英大手銀の格付け見通しをネガティブに＝スカイニュース > メキシコ5月の製造業輸出、前月比2.7％減 > 英次期首相、9月2日までに決定の公算大 保健相など出馬検討か > 英ＥＵ離脱、段階的に進めるべき＝オランダ首相 > *TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（28日）
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