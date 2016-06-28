中国・香港株式市場・寄り付き＝中国反落、香港は続落

Markets |
［２８日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 寄り付き 2885.0112 10.6921安 前営業日終値 2895.7033 41.4169高 1895.0億元（上海Ａ株） ハンセン指数 寄り付き 19898.75 328.55安 前営業日終値 20227.30 31.83安 625.6億香港ドル 中国株式市場は反落して取引を開始した。 上海総合指数 は１０．６９２１ポイント（０．３７％）安の２８８５．０１ １２。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業３００銘柄で構成するＣＳＩ３００指数 は１３．１４６ポイント（０．４２％）安の３１０７．３９８。 香港株式市場は続落して寄り付いた。 ハンセン指数 は３２８．５５ポイント（１．６２％）安の１万９８９８．７５ で寄り付いた。 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は１４６．９４ポイント（１．７２％ ）安の８４２０．２７で寄り付いた。
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
トランプラリーの落とし穴
財政拡張が好感されるトランプ相場が来年末まで続くとは考えにくく、ドル円の年足も陰線になると三菱東京ＵＦＪ銀の内田稔氏は予想。 記事の全文
来年の為替動かすビッグ3
２０１７年の為替相場で注目される筆頭人物は、ムニューチン次期米財務長官だとソニーフィナンシャルＨＤの尾河眞樹氏は指摘。 記事の全文